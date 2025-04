Samsung se inspira em challenges do TikTok para destacar recursos do Galaxy S21 5G nas redes sociais

Os desafios do TikTok movimentaram a internet nos últimos tempos. De olho nesse formato inovador, a Samsung utilizou os principais challenges da plataforma para apresentar os recursos do Galaxy S21 5G¹ de uma forma moderna e divertida. Com criação da Mutato, a campanha “Fun with Features” será veiculada no TikTok da marca e também no Facebook, Instagram e Twitter.

Em cada um dos cinco filmes de 15 segundos, que envolvem os espectadores com músicas e transições que remetem ao universo da plataforma, a empresa ressalta a bateria inteligente do Galaxy S21 5G¹, o Modo Noturno, para imagens em alta resolução mesmo em ambientes com pouca luz, a função Single Take², que permite a produção de vídeos e fotos em um só clique, além da resolução de 8K³ e Vídeo Snap, para extrair fotos em alta qualidade dos vídeos.

Confira os vídeos da campanha nos canais da Samsung:

Facebook e Instagram Video Snap: Twitter

Facebook e Instagram Bateria Inteligente: Twitter

Facebook e Instagram Single Take: Twitter

Facebook e Instagram Modo Noturno: Twitter

Ficha Técnica

Título: “Fun With Features”

Agência: Mutato

Cliente/Produto: Samsung, campanha Galaxy S21

coCEOs: Andre Passamani e Eduardo Camargo

Creative Lead: Pedro Menezes

Criação: Felipe Fagundes, Alexandre Stamm e João Júnior

Diretores de Estratégia: Juliana Morganti

Estratégia: Juliana Morganti e Juliana Matsunaga

Diretor de Mídia: Odair Mozzer

Mídia: Felipe Zelito, Tainá Rosa, Odair Mozzer, Thais Koenig e Renata Caovilla

Coordenadores de Insights: Izabella Demercian

VP de Negócios: Decio Freitas

Diretor(a) de Contas: Thiago Galdi

Atendimento: Camila Ribeiro, Gabriela Gomes, Larissa D’Isep e Carolina Amaral

Diretora de Produção Integrada: Lara Kalentrianos

Produtora Integrada: Mariana Carneiro

Produtora: Lady Bird

Diretores: Gabriela Brites e Helder Fruteira

Coordenação de Produção: Luis E. Milliet

Production Planner: Simone Chasseraux

Diretora de fotografia: Milena Seta

Coordenação de Pós-Produção: Akira Noguchi

Produtora de áudio: Loud

Aprovação/cliente: Roman Cepeda, Giuliano Carneiro e Juliano Fortini

*Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, entre outros, benefícios, design, preço, componentes, desempenho, disponibilidade e capacidades do produto, estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

** Verifique a disponibilidade da banda 5G com a sua operadora.

1 Habilitado para a tecnologia 5G. Consulte a disponibilidade da sua operadora para mais detalhes. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário.

2 As formas ficam a critério da Inteligência Artificial, que vai escolher o melhor formato da foto.

3 Transmissão 8K disponível nas TVs Samsung QLED 8K de 2019 e superiores.