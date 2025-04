LG anuncia “compromisso de três anos” para atualizações do sistema operacional

A LG Electronics (LG) anunciou que todos os smartphones LG premium atualmente em uso receberão até três iterações de atualizações do sistema operacional Android a partir do ano da compra.

Este compromisso acontece depois do anúncio no início desta semana de que a LG encerrará o negócio de telefonia móvel no final de julho. A garantia de três atualizações de sistema operacional se aplica a telefones LG premium lançados em 2019 e posteriores (série G, série V, VELVET, Wing), enquanto alguns modelos de 2020, como LG Stylo e série K, receberão duas atualizações de sistema operacional. *

A LG continuará a fabricar telefones durante o segundo trimestre para cumprir as obrigações contratuais com operadoras e parceiros. Isso significa que os clientes ainda podem comprar telefones celulares LG atualmente em estoque, e suporte de serviços e atualizações de software de segurança continuarão a ser fornecidos por um período de tempo para determinados dispositivos. Os clientes devem entrar em contato com o centro de atendimento ao cliente LG local para obter detalhes adicionais.

* As atualizações futuras dependerão da programação de distribuição do Google, bem como de outros fatores, como desempenho e compatibilidade do dispositivo.