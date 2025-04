Lenovo apresenta ferramenta de autodiagnóstico Lenovo Vantage Smart Performance para otimizar PC

A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, apresenta o Lenovo Vantage Smart Performance Services, um novo serviço de autodiagnóstico e otimização que possui uma abordagem proativa para manter o dispositivo eficiente. Capaz de ajudar a prevenir possíveis problemas antes que eles ocorram, o Lenovo Vantage Smart Performance Services visa escanear, detectar e remover spyware, malware e adware, solucionar problemas de rede/acesso e ajustar automaticamente o computador, resultando em melhor conectividade com a internet e processos mais rápidos, incluindo tempo de inicialização do sistema, velocidades de download/upload e inicialização geral de aplicativos.

Os usuários podem baixar o Lenovo Vantage Smart Performance em http://www.lenovo.com/br/pt/software/vantage-smart-performance-services ou usar o Smart Performance por meio do aplicativo Lenovo Vantage. É um recurso disponível dentro do próprio app.

Apresentando o Lenovo Vantage Smart Performance Services

Lenovo Vantage Smart Performance Services é um conjunto de ferramentas de manutenção, segurança e desempenho sob demanda, automatizadas e proativas incluídas no Lenovo Vantage. Essas ferramentas irão limpar e otimizar a máquina como se estivesse nova, igual ao primeiro dia de compra.

Este serviço oferece alta performance do computador, sem demandar nenhuma ação do usuário – é automático e proativo – e otimiza o PC frequentemente. Entre as melhorias estão:

• Experiência de internet estável, que melhora o desempenho da rede;

• Segurança mais robusta: permite que o usuário solicite uma varredura sob demanda para avaliar a integridade do PC e resolver quaisquer problemas, se houver. Em última análise, com a única ação de programar a frequência de varredura, o usuário pode ter uma experiência mais rápida, mais conectada, segura e sem se preocupar.

Melhorando a segurança do PC

O desempenho inteligente mantém o computador protegido contra todos os malwares. Ele funciona como uma camada complementar ao antivírus (AV) existente do usuário. Se o antivírus do usuário perder um malware, o VSP visa detectá-lo e removê-lo. Isso também se aplica a spyware, adware e ransomware. O usuário pode usar a máquina com total tranquilidade devido à segurança otimizada.

Todos os clientes da Lenovo poderão realizar varreduras gratuitas por meio do Lenovo Vantage Smart Performance Services, durante as quais problemas em potencial podem ser identificados rapidamente. Para as correções necessárias e para obter acesso total aos recursos automáticos e sob demanda a este programa, os clientes podem assinar a solução por um preço anual de US$ 19,99*. (Os preços aparecerão na moeda local).

Para mais informações, acesse www.lenovo.com.

*Valor estimado, sujeito a alteração sem aviso prévio