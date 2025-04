Galaxy A-wards: Samsung realiza concurso exclusivo para Samsung Members e premia com Galaxy A72

Para celebrar a chegada do novo Galaxy A72 ao Brasil, a Samsung elaborou uma promoção exclusiva para a comunidade Samsung Members. A ação “Galaxy A-wards” será realizada até o próximo dia 26 de abril, e os ganhadores serão premiados com um Galaxy A72. Ao todo, serão ganhadores em três categorias: foto, vídeo e música.

• Tirar uma foto, gravar um vídeo (de até 30 segundos e até 100 MB) ou criar as suas versões da trilha sonora da campanha do Galaxy A usando a criatividade para destacar a câmera, tela ou bateria de longa duração.

• Compartilhar o conteúdo na aba “Galaxy A-wards” usando a hashtag #GalaxyAwards e a hashtag que indica a categoria do vídeo: #GalaxyAwardsFoto, #GalaxyAwardsVideo ou #GalaxyAwardsMusica.

• Para concorrer aos prêmios, é necessário que o usuário comente que aceita as regras no post oficial do regulamento .