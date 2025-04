Empresa de TI de Maringá oferece cursos gratuitos para programadores

A TecnoSpeed, conhecida como “A Casa do Desenvolvedor de Software”, ao perceber que as Software Houses precisam mais do que nunca capacitar seus colaboradores, mas enfrentam dificuldades neste momento, decidiu liberar alguns cursos de capacitação em desenvolvimento de software de forma gratuita.

Parte da Comunidade Hub da 15, que reúne uma comunidade de desenvolvedores de software, os três cursos online disponíveis gratuitamente são “ERP para Programadores”, “Tributação para Programadores” e “Programa Software House de Sucesso”. Anteriormente, os cursos custavam R$ 499, R$ 749 e R$ 2997, respectivamente.

De acordo com Erike Almeida, CEO da TecnoSpeed, disponibilizar esses cursos de forma gratuita “também é uma forma de estimular a capacitação em desenvolvimento de software para uma possível contratação na TecnoSpeed. Em breve vamos disponibilizar uma área para cadastro de currículos, mas não só para a TecnoSpeed, mas também para nossos clientes, que também são empresas de software”.

Os cursos serão disponibilizados na plataforma de conhecimento da empresa em https://hub.casadodesenvolvedor.com.br/forum/17-tecnospeed-academy/. É só se cadastrar no Hub https://hub.casadodesenvolvedor.com.br/ para ter acesso a todos os cursos.

Ingredientes nem tão secretos para um ambiente de trabalho incrível

A empresa recentemente foi eleita a 9ª melhor empresa de TI para se trabalhar no Brasil, a 11ª melhor empresa de TI para se trabalhar no país e a 5ª melhor média empresa para se trabalhar no Paraná de acordo com as listas da GPTW.

A TecnoSpeed também venceu o Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar nas categorias “CEO Mais Incrível” e “Lugar Mais Incrível Para Trabalhar” entre as empresas de pequeno porte. O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar é uma iniciativa da Fundação Instituto de Administração (FIA) e do UOL.

De acordo com Almeida, os quatro pilares da empresa para essa receita são confiança, proatividade, colaboração e conhecimento. “A partir do momento em que os funcionários confiam na empresa, nós também temos que confiar neles, o que garante autonomia para que eles tomem decisões. Essa rapidez torna a nossa empresa mais ágil”, aponta o executivo.

A aquisição de conhecimento também é um dos pontos-forte da empresa: na média, os funcionários dedicam 26 horas anuais ao treinamento e desenvolvimento, contra a média nacional de 15 horas. A empresa também capacita jovens por meio do programa Aspira, voltado a alunos de escolas públicas. O programa atualmente conta com 25 alunos.

Vagas abertas para atuação no Modelo Home Office

A TecnoSpeed está com 13 vagas abertas para atuação em modelo Home Office. Confira algumas das posições disponíveis:

Analista de BI

Analista de Marketing Digital

Analista de Testes de Software

Desenvolvedor Delphi

Desenvolvedor Front-End (Vue.JS)

Desenvolvedor Node.JS

Gerente de Inovação e Novos Negócios

Gerente de Negócios Fintech

Product Owner

Scrum Master

Para saber mais sobre as vagas disponíveis, acesse https://tecnospeed.rhgestor.com.br/vagas.