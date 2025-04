O que é uma base de conhecimento e como ela pode ajudar seu negócio

É natural que sempre que o cliente queira saber uma informação sobre determinada empresa ou companhia, ele faça uma busca em sites de pesquisa. Óbvio, nada mais natural do que conhecer melhor um eventual fornecedor. Por isso, é fundamental que qualquer empresa, pequena, média ou grande, tenha informações acessíveis em uma base de conhecimento.

Sites como o Crisp.Chat são especializados em construir bases de conhecimento. São informações que podem mudar o status da sua empresa, tamanha a importância que tal prática pode ter na rotina dos seus funcionários e no modo como o público poderá ser afetado. Todos nós gostamos da informação em nossas mãos de maneira rápida e prática. Em essência, é isso que uma base de conhecimento proporciona.

Em muitos casos, um cliente procura um produto sem saber ao certo o que ele deseja. Às vezes, o futuro consumidor não conhece muito daquele ramo e precisa de ajuda para adquirir aquilo que ele considera a melhor opção para resolver o seu problema. Algumas dúvidas podem ser complexas e demandam respostas mais elaboradas, mas algumas questões podem ser sanadas se a empresa tiver um espaço com informações centralizadas e de rápido acesso. Isso é uma base de conhecimento eficaz.

De modo geral, a base de conhecimento funciona como uma espécie de biblioteca online da empresa. Bom, o que isso significa? Que esse espaço foi construído para guardar um acervo de informações referente à determinada companhia. Nesse espaço, o cliente poderá encontrar um caminho para resolver dúvidas ou problemas técnicos, sem que para isso ele precise contatar o atendimento. São tutoriais, artigos, documentações, infográficos e vídeos, por exemplo.

Quando o cliente decide entrar em contato com a sua empresa para solucionar algum problema, certamente ele já fez uma boa pesquisa sobre o assunto antes. Nesse cenário, não seria mais fácil se o consumidor tivesse à sua disposição informações relevantes sobre determinado produto ou serviço? Resumidamente é isso que você vai conseguir implantar ao instituir uma base de conhecimento.

Algumas empresas têm dificuldade em entender porque o nível de satisfação de seus clientes é tão baixo. No entanto, em alguns casos, esse índice pode estar relacionado à falta de informação dada ao consumidor e aos próprios funcionários.

Quanto mais autonomia o cliente tiver na hora de resolver um problema, mais satisfeito ele estará ao interagir com uma empresa. Todos nós sabemos que é desconfortável, por vezes irritante, ficar por horas ao telefone com um atendente tentando tirar uma dúvida que poderia ser sanada de modo rápido, caso aquela mesma informação estivesse à disposição em um vídeo no site da empresa.

Mas, para além dos benefícios que a base de conhecimento pode ter no relacionamento com o público, essa estratégia também afetará de maneira positiva a rotina dos seus funcionários. Como todas as informações sobre o produto ou serviço estão documentadas em um único lugar, os novos membros da equipe podem entender as dúvidas mais frequentes do consumidor. Isso tem impacto, inclusive, em proporcionar um treinamento mais rápido.

Como vários colaboradores, de diferentes setores, podem participar do processo de construção dos conteúdos, a base de conhecimento também acaba exercendo a função de engajar a equipe. Ao criar artigos, tutoriais e até mesmo vídeos para o portal, o funcionário entende que a sua voz é valorizada e sente que ele é uma peça-chave para o sucesso da empresa.

Esses são alguns exemplos de como uma base de conhecimento pode mudar o patamar da sua companhia se for implementada com atenção e cuidado. Saiba escolher bem as informações. Assim, a transmissão ao público será rápida e fácil.