Promoção da VAIO tem descontos que chegam a R$ 1.825 em notebooks e oferta adicional de até 75% em produtos da Positivo Casa Inteligente

A VAIO está com uma promoção perfeita para quem pretende investir em um novo notebook de alta performance para trabalhar ou estudar com máxima imersão e conforto. Até 30 de abril, oito modelos da marca podem ser adquiridos na loja oficial da VAIO por preços especiais. Os descontos vão de R$1.150,00 a R$1.825,00 (via PIX) e os consumidores ainda podem aproveitar outras vantagens, como frete grátis, facilidades de pagamento e desconto extra em produtos da Positivo Casa Inteligente.

Todos os modelos da promoção podem ser comprados em até 10 vezes sem juros, pagos com dois cartões e têm descontos adicionais de 5% e 10%, no boleto e PIX, respectivamente, sobre o valor do pagamento no cartão. Além disso, ao adquirir qualquer produto VAIO em oferta, o consumidor tem desconto de 75% na compra da Smart Fita LED Multitemperatura e de 50% na Smart Lâmpada Wi-Fi., pagando R$ 100 e R$ 50, respectivamente pelos produtos da Positivo Casa Inteligente.

Entre os notebooks em promoção está o ultracompacto VAIO® FE14, que tem apenas 19,8mm de espessura, processador Intel Core i7 de 10ª geração, tela de 14 polegadas Full HD e antirreflexiva, bordas finas, memória RAM de até 8GB, e tecnologia antiderramamento de líquido. Normalmente, o modelo que está disponível na cor chumbo escuro custa R$ 6.699,00, mas na promoção ele sai por até R$ 4.904,10 se pago com PIX, um desconto de R$ 1.795,00 frente ao preço normal de venda.

Além dos notebooks VAIO® FE14 que fazem parte da promoção, os consumidores podem aproveitar ofertas de até R$ 1.825,00 no modelo VAIO® FE15, que está disponível em opções com processador Intel Core i5 e Intel Core i7 de 10ª geração, com SSD de 128 a 512GB, memória RAM de 8 a 16GB, tela de 15.6’’ e teclado retroiluminado.

Entre os produtos da Positivo Casa Inteligente, a Smart Fita LED Multitemperatura se destaca pela praticidade e facilidade de instalação, além do comprimento de cinco metros (com 950 lumens cada), e inúmeras opções de personalização. Já a Smart Lâmpada Wi-Fi. tem potência de 9W, 806 lumens, ajuste de dimerização e mais de 16 milhões de cores (RGB) para customização. Ambas funcionam por comando de voz via Alexa e Google Assistente, têm ajuste de temperatura de cor e podem ser controladas remotamente pelo aplicativo gratuito e exclusivo da Positivo Casa Inteligente.

A combinação entre notebooks e dispositivos de iluminação inteligente é perfeita para quem está em home office e precisa separar bem os momentos de produzir e de relaxar. Com as lâmpadas e fitas LED, o usuário controla a iluminação do ambiente para cada momento do dia de forma rápida e simples. Por um comando de voz é possível, por exemplo, reduzir a claridade na medida certa e deixar os cômodos relaxantes e aconchegantes após um dia de trabalho.

