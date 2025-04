Campeonato Brasileiro de League of Legends registra crescimento de audiência e horas assistidas em 2021

Uma das competições de jogos eletrônicos mais importantes do país, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, ou CBLOL, abriu sua Temporada 2021 com o início de um novo ciclo. Além de chegar com um visual mais moderno e agressivo, o torneio lançou seu sistema de Parcerias de Longo Prazo, também conhecido por “Franquias”.

As mudanças parecem ter agradado a comunidade de fãs e jogadores, já que os números indicam um aumento de 20% nos picos de audiência e 18% na média das audiências nas partidas do CBLOL, em comparação com a mesma etapa em 2020 (apenas nos canais oficiais da Riot no YouTube e na Twitch). Observando o dia de maior audiência da Etapa, em comparação com o ano anterior, o aumento foi de 56%, chegando a 332.000 espectadores em um dia (durante a partida entre Pain Gaming e Flamengo na primeira Semifinal, em 3 de abril de 2021).

O aumento do número de times do CBLOL (de 8 em 2020 para 10 em 2021), também aumentou a quantidade de horas de transmissão, com 5 jogos por dia em vez de 4. Como consequência, é possível observar o crescimento de aproximadamente 47% das horas assistidas entre 2020 e 2021 (volume total de horas de conteúdo consumidas pela comunidade), chegando a mais de 15 milhões de horas de conteúdo consumido apenas no YouTube e Twitch.

“Em termos de percepção geral, observamos uma maior satisfação da comunidade com o CBLOL 2021. As várias mudanças que fizemos causaram o impacto que gostaríamos em nossa comunidade: o CBLOL 2021 veio mais brabo, mais disputado, e mais próximo de todos”, conta Carlos Antunes, head de Esports da Riot Games Brasil.

“Os confrontos na reta final mostraram que cada vez mais times estão disputando a liderança do campeonato, e vários novos nomes enfrentaram talentos já tradicionais do nosso cenário. Também ficamos muito felizes com o desempenho e a receptividade aos novos casters, que mostram um CBLOL muito mais diverso e reflexo da nossa comunidade, trazendo diferentes perspectivas e vozes para o CBLOL”, completa.

CBLOL Academy

O CBLOL Academy também confirmou sua vocação de plataforma para revelação de novos talentos. Até as semifinais, 15 atletas do CBLOL Academy jogaram pelo menos três partidas representando seus times no CBLOL, mostrando todo o potencial futuro do CBLOL Academy e a renovação do cenário brasileiro.

Em termos de audiência, quando comparada ao Circuito Desafiante 2020, o CBLOL Academy conquistou uma média de audiência diária 28% maior que a Primeira Etapa do Circuitão em 2020, fidelizando um público que acompanhou os primeiros passos da nova geração. Em horas assistidas, o CBLOL Academy 2021 teve mais de 130% de crescimento em relação ao Circuito Desafiante no mesmo período em 2020.

Final da Primeiro Etapa

A grande final da Primeira Etapa do CBLOL 2021 acontece no próximo domingo, 18 de abril, a partir das 13h. O confronto épico será disputado entre o novo e a tradição: a recém-chegada Vorax enfrenta a PaiN Gaming, que protagoniza sua sexta final de CBLOL. O embate será transmitido no SporTV e nos canais oficiais do LoL Esports na NimoTV , no YouTube , e na Twitch .

Conforme orientações de enfrentamento ao COVID-19 definidas pelas autoridades sanitárias e para garantir a segurança e saúde de todos os envolvidos na operação do CBLOL, a Riot Games avaliou que, no atual momento, os procedimentos utilizados para as partidas presenciais em 2020 não seriam a solução para operar a final da Primeira Etapa do campeonato. Por este motivo, as equipes finalistas disputarão a partida de seus locais de quarentena.