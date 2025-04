Especialista dá dicas para economizar dinheiro a partir de hoje

Saber como economizar dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil. Mas, com algumas pequenas mudanças e aplicando algumas técnicas, economizar pode se tornar algo simples e prazeroso, e o melhor, sem precisar fazer grandes mudanças na vida.

Larissa Brioso, educadora financeira da Mobills , explica que um dos motivos que fazem com que a maioria das pessoas não se preocupem em economizar é a falta de educação financeira. “Muitas pessoas esquecem – ou simplesmente não sabem – que o quanto você gasta é tão ou até mais importante do que o quanto você ganha e isso reflete na perda de controle do dinheiro”, comenta.

Para mudar essa realidade e incentivar que as pessoas comecem a economizar dinheiro ela lista as dicas abaixo:

1. Conheça sua realidade financeira

Se você não conhece a sua realidade financeira é muito difícil definir metas para poupança. Sendo assim, a primeira dica para você conseguir economizar dinheiro consiste em conhecer a sua realidade financeira. Para isso, responda às seguintes perguntas para si mesmo:

– Quanto eu ganho?

– Quais são minhas necessidades financeiras?

– Qual a minha média de gastos mensais?

– Eu possuo dívidas?

– Quais são os meus objetivos financeiros?

Com base nas respostas dessas perguntas, você vai conseguir conhecer a sua capacidade de juntar dinheiro. E, caso perceba que tem mais gastos do que ganhos, é hora de traçar metas para melhorar sua vida financeira.

2. Analise seus gastos e corte o que não for necessário

Analisando seus gastos, você consegue saber para onde seu dinheiro está indo. Assim, fica bem mais fácil identificar suas despesas desnecessárias. Como resultado, você vai conseguir economizar uma boa quantia de dinheiro com a redução daquelas despesas que não são essenciais. Sendo assim, busque analisar com calma sua saída de dinheiro para que possa identificar onde está gastando sem necessidade.

3. Tente reduzir os gastos com água e energia

As contas de água e de luz são tipos de despesa variável que podem afetar negativamente seu orçamento quando você gasta mais do que o esperado. Economizar em despesas como essas, também ajuda o meio ambiente, evitando desperdícios.

Para reduzir, é importante não deixar torneiras ou o chuveiro ligados sem necessidade, evitar que lâmpadas fiquem acesas quando não houver ninguém no ambiente e não deixar aparelhos eletrônicos em stand by.

4. Troque planos de internet e TV

Passando mais tempo em casa, realmente há necessidade de você possuir o plano de internet no seu celular mais caro que tem? Certamente não! Pois você tem utilizado apenas a rede Wifi. Reavalie suas reais necessidades e troque seus planos atuais por outros mais baratos. Assim, você vai conseguir economizar ainda mais dinheiro todos os meses.

5. Utilize menos o cartão de crédito

O cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros. Em contrapartida, é também um vilão quando se trata do crédito rotativo e das taxas de juros abusivas. Por isso, é indispensável aprender a utilizar o cartão de crédito como aliado e não vilão das suas finanças pessoais. Você não deve comprometer mais que 50% da sua renda com parcelas do cartão, já que assim as chances de se endividar são maiores.

6. Crie um dia “Zero gastos”

Escolha um dia na semana, no mês, ou a cada 15 dias por exemplo, para ser o seu dia “Zero gastos”. Neste dia, a ideia é que você não gaste com nada que pode ser evitado. O fato é que sempre estamos gastando com moradia e aluguel etc. Mas, fora esses gastos que não conseguimos evitar, podemos deixar de lado um gasto que não é essencial criando esse desafio.