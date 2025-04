Xbox e Gamers Club fazem parceria para novos assinantes até o final de junho

A parceria acontece de 16 de abril até 30 de junho, e os novos assinantes da Gamers Club terão acesso a mais de 100 jogos de PC de alta qualidade no Windows 10, com novos títulos adicionados a todo momento, acesso imediato a jogos do Xbox Game Studios quando estrearem e descontos e ofertas exclusivos para membros.

“Estamos felizes com a parceria, pois é mais um passo na direção de tornar os jogos cada vez mais acessíveis. Nesta ação, temos o objetivo de atrair novos jogadores de PC, um público que faz parte da nossa estratégia de ampliação de marca e do negócio de assinaturas. Está sendo um privilégio colaborar e aprender com a GC, empresa brasileira e líder no seu segmento.”, explica Bruno Motta, Gerente Sênior de Xbox no Brasil.

A Gamers Club foi criada em 2016 para fomentar o cenário competitivo de CS:GO na América Latina por meio de campeonatos para aqueles que querem se tornar profissionais ou apenas jogar por diversão. Além de CS:GO, a Gamers Club atua no League of Legends, VALORANT, Fortnite e Free Fire, construindo uma comunidade de esportes eletrônicos mundial.

“Nossos usuários são ávidos jogadores da plataforma PC e com o imenso repertório de jogos do Xbox Game Pass, acreditamos que essa parceria traz ainda mais benefícios para nossos novos assinantes. Nesse momento de pandemia em que vivemos, mais opções de entretenimento são sempre bem-vindas. Estamos contentes de trazer essa novidade para nosso público”, explica Jonathan Pereira, Diretor de Marketing da Gamers Club.

O novo modelo de assinatura na Gamers Club inclui a conta Premium na plataforma e o acesso ao Xbox Game Pass para PC, que valerá apenas para novos assinantes e será limitado por quantidade. Para assinaturas do plano anual, o benefício será de dois meses de Xbox Game Pass para PC.