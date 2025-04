Usuários de tvs lg terão uma experiência de música de alta qualidade com a chegada do serviço de streaming tidal

A LG Electronics (LG) anuncia que o TIDAL, a plataforma global de streaming de música e entretenimento, agora está disponível em suas smart TVs através da LG Content Store, em mais de 50 países e territórios em todo o mundo. Compatível com modelos de 2018 a 2021 que rodam versões 4.0 a 6.0 do webOS, o aplicativo TIDAL oferece uma nova maneira de desfrutar de música, fornecendo alta fidelidade lossless e Dolby Atmos® através do nível HiFi da plataforma, bem como vídeos musicais impressionantes de alta definição, filmes, documentários e muito mais.

O TIDAL se dedica a fornecer qualidade de som que pode satisfazer os mais exigentes puristas musicais e audiófilos. O áudio Master Quality Authenticated (MQA) reproduz todas as nuances e dinamismo de uma gravação original e permite que os membros do TIDAL estabeleçam uma conexão mais próxima com suas músicas e artistas favoritos, ouvindo as faixas exatamente de acordo com o objetivo do artista.

Os usuários podem desfrutar de mais de 70 milhões de faixas de todos os gêneros e 250 mil vídeos de alta qualidade – todos sem anúncios – bem como recursos convenientes, incluindo skips ilimitados, planos off-line, estações de rádio de artistas e faixas, e descoberta intuitiva. Os usuários também podem acessar milhares de playlists com curadoria da equipe editorial experiente da plataforma, de especialistas e jornalistas da indústria musical, e dos próprios artistas.

O TIDAL para Dolby Atmos por meio de seu nível HiFi aprimora do ainda mais a experiência musical. Seja em uma das mais recentes TVs da LG habilitadas para Dolby Atmos ou quando emparelhado com um dispositivo de áudio habilitado para o Dolby Atmos, como uma das soundbars mais recentes da LG, o Dolby Atmos vai além das experiências sonoras comuns para trazer os ouvintes para dentro de sua música favorita e aprofundar a conexão entre artistas e seus fãs.

No lançamento, os clientes LG poderão desfrutar de uma biblioteca cada vez maior de músicas e álbuns disponíveis no Dolby Atmos, incluindo sucessos de destaque como 7 Rings de Ariana Grande, After Hours de The Weeknd e o dueto de Shawn Mendes e Camila Cabello, Señorita, e playlists personalizadas abrangendo uma variedade de gêneros

A LG é um dos primeiros fabricantes de TV a suportar Dolby Atmos e continua empenhada em fornecer as experiências de som mais realistas e dinâmicas disponíveis.