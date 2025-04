Amazon Music e Alexa celebram aniversário de Roberto Carlos

Celebrando o aniversário do Rei Roberto Carlos, a Alexa, inteligência artificial da Amazon, trará uma resposta diferente para o “Bom Dia” no dia 19 de abril. Para ouvir a homenagem, basta dizer “Alexa, bom dia”. Além disso, o artista que vendeu mais de 140 milhões de cópias de seus álbuns, só no Brasil, terá o seu próprio “Modo Roberto Carlos” na Alexa, que contará com algumas de suas frases icônicas. Para ouvir diga “Alexa, imita o Roberto Carlos” ou “Alexa, faz o modo Roberto Carlos”.

“Agradeço de coração esse presente maravilhoso que é esse carinho e esse amor que tenho recebido de todos sempre. Amo vocês. Abraços e beijo a todos. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos,” disse Roberto Carlos à Amazon Music sobre a homenagem.

Ainda em homenagem ao Rei, artistas como Luan Santana, Dilsinho, Yasmin Santos, Hotelo, Sorriso Maroto e Vou pro Sereno farão interações divertidas em suas redes sociais e que serão compartilhadas no perfil do Amazon Music no Instagram. Artistas como Gilberto Gil, Rogério Flausino (Jota Quest) e Luan Santana também participam da celebração com depoimentos em vídeo sobre sua relação com o Roberto Carlos e indicando suas músicas preferidas em cada uma das playlists do Roberto Carlos ao longo das últimas décadas. Uma semana especial no Instagram do Amazon Music com curiosidades, trivias e uma edição especial da playlist Hits Roberto Carlos – o único artista brasileiro que terá uma capa azul entre todas as Playlists Hits.

Playlists especiais podem ser tocadas em qualquer dispositivo com Alexa, como os smart speakers da família Echo, usando o Amazon Music, e no app e site do Amazon Music. link Basta pedir:

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, no Fire TV Stick Lite, ou em uma variedade de dispositivos, incluindo smart speakers, fones de ouvido, Smart TVs, entre outros, que possuem integração com Alexa.