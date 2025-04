Anker lança no Brasil cabo adaptador 5 em 1 com portas USB, Ethernet e HDMI

Um novo produto da Anker vai facilitar a vida de usuários de notebooks que precisam de praticidade, rapidez e conectividade para as tarefas do dia a dia. Acaba de chegar ao mercado brasileiro o Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1, um dispositivo que funciona como hub para conectar até 5 aparelhos ao computador por meio de portas tipo USB 3.0, HDMI e Ethernet. Até 30/4, o cabo adaptador pode ser adquirido pelo site oficial da Anker a preço promocional de lançamento de R$ 431 (via PIX), um desconto de R$ 177 (21%) em relação ao valor original.

“O novo hub 5 em 1 oferece aos usuários uma série de recursos essenciais para quem busca produtividade. É um produto muito versátil e útil, especialmente para quem trabalha em home office e precisa conectar, simultaneamente, diversos periféricos e acessórios ao seu computador sem perder performance”, diz Gustavo Massette, responsável pela unidade de negócios na Positivo Tecnologia.

O Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1 é pequeno, totalmente portátil e se conecta ao notebook por meio de uma única porta USB-C. Mais do que aumentar as opções de entradas, o dispositivo oferece alta velocidade de transferência de dados, com taxas de até 5Gbs pelas portas USB, e de internet, que via porta Ethernet suporta conexões estáveis de até 1Gbps, suficiente para compartilhar listas de música e filmes em segundos.

Outra grande vantagem do cabo adaptador é a possibilidade de espelhar e estender a tela do notebook para um segundo monitor com variedade de resoluções de até 4K a 30Hz. Especialmente para quem trabalha com planilhas, muitos programas simultâneos ou só precisa de uma imagem ampliada para ter mais conforto em sua rotina, este recurso é fundamental.

O cabo adaptador Anker USB-C 5-em-1 chega ao Brasil com garantia de 18 meses e vem com uma bolsa para transporte. Mais informações sobre Anker e seus produtos podem ser encontradas no site oficial da Anker no Brasil.