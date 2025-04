Última versão do software AMD Radeon expande funcionalidade de jogos remotos e permite novos recursos e capacidades de customização

A AMD (NASDAQ: AMD) anunciou hoje o AMD Radeon ™ Software Adrenalin 21.4.1,, a próxima edição de seu pacote de software para gráficos AMD Radeon, oferecendo aos jogadores, criadores e entusiastas uma fidelidade visual incrível, jogos ultra responsivos e recursos avançados para desbloquear todo o potencial de sua experiência de jogos com AMD.

Desenvolvido com os gamers em mente, o lançamento do software AMD Radeon mais recente apresenta novos recursos e capacidades poderosos para oferecer uma experiência de jogo completa e imersiva. Ele possui o AMD Link¹ para Windows®, permitindo que os usuários se conectem ao seu PC gamer de outro PC com Windows, assim como de um telefone, tablet ou TV, para jogar de praticamente qualquer lugar. Ele também fornece uma interface de usuário atualizada com uma série de melhorias de usabilidade solicitadas pelos jogadores de Radeon, incluindo opções de instalação personalizadas e gravação simplificada e ferramentas de streaming para que os usuários possam capturar e compartilhar facilmente seus momentos de jogo memoráveis

“Fornecer um hardware poderoso é apenas metade da equação para oferecer as experiências extraordinárias de classe mundial AAA, esports e multiplayer que os gamers esperam”, disse Frank Azor, arquiteto-chefe de Gaming Solutions da AMD. “Com o novo lançamento do software AMD Radeon, nosso objetivo era permitir aos jogadores desbloquear todo o potencial de seus sistemas de jogos AMD, permitindo-lhes imergir totalmente em mundos lindos e hiper-realistas, compartilhar facilmente suas últimas batalhas e vitórias, encontrar novos maneiras de jogar com amigos e personalizar sua experiência de jogo da maneira que acharem melhor.”

Jogos Responsivos, Visuais Vívidos e Experiência Completa

O software AMD Radeon é a porta de entrada para desbloquear todo o potencial de experiência de jogos da AMD, projetada para fornecer jogos responsivos, visuais vívidos e uma experiência completa para os jogadores. Os recursos existentes, como AMD FreeSync, AMD Radeon Anti-Lag e AMD Radeon Boost, oferecem taxa de quadros ultra-alta e jogos de baixa latência, enquanto recursos como AMD Radeon Image Sharpening e as ferramentas de desenvolvedor AMD FidelityFX permitem jogos incrivelmente imersivos e visualmente impressionantes. Com base nesse pilar, o AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 oferece vários recursos novos e atualizados, incluindo:

AMD Link – Um aplicativo gratuito para conectar um PC gamer a um tablet, telefone ou TV – e agora a outro PC com Windows – permite que os usuários transformem qualquer tela em uma potência de jogos de praticamente qualquer lugar. O novo recurso AMD Link Game permite aos usuários convidar um amigo para se conectar ao seu PC a partir de outro sistema AMD Radeon para jogar jogos que suportam multiplayer local ou modo de tela dividida. O AMD Link também oferece 144 FPS (máx.)², opções de streaming de largura de banda mais alta, suporte para áudio de som surround 5.1 e latência de streaming reduzida de até 60 por cento em CS:GO³.

Disponibilidade

O AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 pode ser baixado hoje na página de drivers e suporte da AMD.