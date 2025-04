Britânia apresenta entrada em segmento de televisores

Uma das principais fabricantes de eletrodomésticos e eletroeletrônicos do Brasil, a Britânia tem como principal filosofia desenvolver produtos que solucionem e facilitem a vida das pessoas. Pensando em equipar todos os ambientes da casa do consumidor, a marca acaba de anunciar a entrada no segmento de televisores com o lançamento de opções de 32″ HD, 42″ FullHD, 50″ 4K e 55″ 4K. Os preços variam entre R﹩1.400,00 e R﹩3.400,00 e as vendas já estão abertas no site da marca e principais parceiros.

Com design moderno, a Smart TV Britânia tem borda infinita e ultrafina que, além de acrescentar sofisticação e elegância ao ambiente, proporciona a sensação de imagens mais amplas e maior imersão no conteúdo assistido. O que também é potencializado pela resolução. A TV Britânia 55″ ULTRA HD traz muito mais qualidade de imagem e definição de cores. O HDR10 garante alcance dinâmico, com processador Quad Core, que opera com 4 núcleos para garantir a velocidade, e processador gráfico GPU Triple Core – que, diferente dos processadores gráficos de televisores comuns, traz um terceiro núcleo, que torna os processos de gráfico e qualidade de imagem ainda melhores.

O sistema de áudio não fica para trás, com o Dolby Audio, que traz toda experiência de cinema para sala do consumidor, com uma qualidade sonora incrível, muito mais imersiva e que explora as nuances sonoras do conteúdo. Para os fãs de esportes, a nova tecnologia da Função Futebol oferece toda a vibração dos estádios para dentro de casa, com melhorias no contraste e na voz para a transmissão dos jogos.

E como a Britânia veio para facilitar a vida de seus consumidores, os aplicativos de streaming e entretenimento estão a um clique, no controle remoto, que conta com os botões do Netflix, PrimeVideo, Youtube e GloboPlay, tornando o acesso à diversão ainda mais rápido, prático e fácil. E a diversão também pode se estender à função Mídia Cast, que possibilita a transferência de áudio e vídeo entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) com a TV Britânia. É tecnologia de espelhamento do celular em TVs de alta definição e ainda sem cabos e nem Wi-Fi: ela funciona com uma conexão direta, ponto a ponto, por meio do padrão Wi-Fi Direct, que elimina o uso de um roteador.

E para garantir ainda mais conectividade, a nova Smart TV Britânia também possui 4 entradas HDMI, sendo 3 normais e 1 ARC – que funciona como uma entrada HDMI normal, mas se conectada em um sistema de som Digital também ARC, passa a ser compatível. Os aparelhos também trazem Wi-Fi integrado e PVR que possibilita gravação de programas DTV em HD externo através da entrada USB.

“Estamos muito felizes em anunciar que a Britânia traz mais uma solução para a casa dos brasileiros no ano em que comemoramos 65 anos. É só o começo de grandes anúncios que estão por vir para a marca. Para essa campanha, estamos investindo na comunicação digital e nos PDVs para atingir o cliente final com a ajuda da nossa garota-propaganda Ivete Sangalo, que em breve vai anunciar mais algumas novidades para o mercado”, comenta Cristiane Clausen, Diretora Geral da Britânia.