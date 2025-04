XBOX – Desbloqueio do multiplayer online para jogos Free to Play começa hoje

Hoje a Microsoft anunciou uma novidade muito esperada pelos fãs dos consoles Xbox. É a disponibilização do multiplayer online em jogos gratuitos no Xbox sem a necessidade de uma assinatura Xbox Live Gold. São mais de 50 jogos Free to Play, em uma biblioteca que está sempre crescendo. Incluindo: Apex Legends, Destiny 2, Warframe, Fortnite, Dauntless, Call of Duty: Warzone e muito mais.

Mais detalhes no Xbox Wire: Desbloqueio do multiplayer online para jogos Free to Play começa hoje