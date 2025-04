Teste do Asus Zenbook 14 (UX434F)

O Asus ZenBook 14 (UX434F) é um notebook altamente portátil que pesa apenas 1,3 kg. De acordo com a Asus, ele é o laptop de 14″ mais compacto do mundo. Seu grande diferencial, porém, é o ScreenPad 2.0, a segunda geração aprimorada do trackpad que tem função dupla pois funciona como segunda tela sensível ao toque.

Especificações

Sistema operacional:

Windows 10 Home – ASUS recomenda Windows 10 Pro para empresas e Endless OS

Processador:

Processador Intel® Core™ i7-10510U 1,8 GHz (Cache de 8 M, até 4,9 GHz)

Placa Gráfica:

Unidade gráfica Intel® UHD 620

Tela 1: 14,0”, FHD (1920 x 1080) 16:9, Tela nível IPS, Visor brilhante, 300nits, sRGB: 100%, Proporção tela-corpo 92%

Tela 2 (ScreenPad) : 5,65”, (1000 x 504), ScreenXpert- on Intel UHD Graphics

Memória:

LPDDR3 8 GB integrada

Armazenamento:

256 GB M.2 NVMe ™ PCIe® 3.0 SSD

Conectividade:

1 x USB 2.0 Tipo A

1 x USB 3.2 Gen2 Tipo A

1 x USB 3.2 Gen2 Tipo C

1x HDMI 1.4

1 x entrada CC

Leitor de cartão Micro SD

Teclado e Touchpad:

Teclado Chiclet Retroiluminado,

Deslocamento de tecla de 1,4mm

Câmera:

Câmera HD com função IR compatível com Windows Hello, sem obturador de privacidade

Áudio:

Áudio por ICEpower®

Alto-falante interno

Microfone de matriz interno

Harman Kardon

Suporta Windows 10 Cortana e Alexa com reconhecimento de voz

Rede e Comunicação:

Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

Bateria:

50 WHrs, 3S1P, 3 células de íon de lítio

Fonte de energia:

Adaptador: ø4,0, 45W ou 65W AC

Saída: 19V DC, 2,36A ou 3,42A, 45W (UMA) ou 65W (MX130),

Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal

Adaptador: ø4.0, 33W AC

Saída: 19V DC, 1.75A, 33W,

Entrada: 100-240V AC 50/60Hz universal

Adaptador: ø4.0, 45W AC

Saída: 19V DC, 2.37A, 45W,

Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal

Peso:

1.26 kg (2.78 lbs)

Dimensões:

31.90 x 19.90 x 1.69 ~ 1.82 cm (12.56″ x 7.83″ x 0.67″ ~ 0.72″)

Aplicativos integrados:

McAfee

MyASUS

ScreenXpert

Recursos do MyASUS

AppDeals

Diagnóstico do sistema

Saúde do carregamento da bateria

Fan Profile

Splendid

Tru2Life

Bloqueio de tecla de função

WiFi SmartConnect

Link para MyASUS

Military Grade:

US MIL-STD 810G padrão militar

Conformidade regulatória:

Energy Star

Segurança:

Módulo de plataforma confiável (Firmware TPM)

Webcam infravermelho compatível com Windows Hello

Usando o notebook

O ScreenPad 2.0 é a característica que mais chama a atenção desse notebook. Com ele o usuário tem uma tela de toque secundária de 5,65 ″, permitindo adicionar aplicativos ao ScreenPad para acesso instantâneo, como Evernote e Spotify por exemplo. Você pode então controlar a reprodução de sua música através do ScreenPad, enquanto pesquisa uma tarefa, trabalha em uma apresentação ou verifica seu e-mail.

Além do elegante ScreenPad de segunda geração, o notebook que roda sistema operacional Windows 10 oferece muito desempenho e recursos. A unidade em análise era equipada com um processador quad-core Intel® Core™ i7-10510U com clock de 1,8 GHz e 8 GB de RAM, portanto, o desempenho foi satisfatório, seja utilizando aplicativos de produtividade ou consumindo mídia. Falando nisso, a tela padrão FHD (1920 x 1080) 16: 9 com retroiluminação LED de 14″ possui excelentes ângulos de visão e ótima reprodução de detalhes e cores. O sistema de áudio que acompanha o notebook é realmente fantástico graças a alguns ajustes de áudio da Harman Kardon.

Com notebooks compactos como esses, sempre existe o temor de que a portabilidade resulte em uma pequena quantidade de portas de entrad/saída. No entanto, a Asus reuniu uma seleção muito decente, incluindo 1 x USB 2.0 Tipo A, 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo A, 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo C e 1x HDMI 1.4.

Além disso, a duração da bateria também é decente usando o notebook para tarefas gerais, como Microsoft Office, navegação na web, e-mail e similares, proporcionando cerca de oito horas de uso. Se você é um designer que vive no Photoshop, um editor de vídeo usando o Premiere ou gosta daquelas horas de jogos casuais, pode esperar que a duração da bateria seja reduzida pela metade, no mínimo.

Resumindo, o Asus ZenBook 14 é um notebook com ótima aparência e uma boa opção para quem precisa de portabilidade e produtividade (devido ao ScreenPad). O preço fica em torno de R$ 6000 , o que é razoável para sua proposta. Gostaria de mais opções para o ScreenPad e também uma quantidade maior de RAM e um SSD de 512 GB. Mas a impressão final é de um ótimo notebook, realmente portátil e leve que não decepciona.

Galeria de imagens