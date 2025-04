WhatsApp Web: Como utilizá-lo no seu computador

Criado em 2009 e posteriormente comprado pelo Facebook, o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais usados ​​no mundo, por pessoas e empresas, em sua versão Business.

Com a chegada desse aplicativo para Android e IOS, e posteriormente, uma versão para internet, conhecida como WhatsApp Web, certamente simplificou ações que, no passado, poderiam parecer quase impossíveis.

Seu uso ajudou a conectar pessoas do mundo todo, e em especial no nosso momento atual, onde o isolamento social está restringindo a comunicação entre amigos e familiares.

Antes de mais nada é importante esclarecer que o WhatsApp é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente no seu smartphone, e está igualmente disponível para dispositivos iOS ou Android.

Nos últimos anos, também devido ao seu uso frequente, foi desenvolvida uma versão web do serviço de mensagens, oferecendo assim aos usuários a possibilidade de utilizar as mesmas funções através do seu PC.

WhatsApp Web: o que é e como usar em seu PC

Para utilizá-lo em seu computador, primeiramente você precisa acessar o site oficial do WhatsApp Web utilizando qualquer navegador do seu computador (Google Chrome, Internet Explorer, Safari ou Firefox).

Assim que o telefone estiver associado ao aplicativo na web por meio do código QR, o usuário poderá visualizar sua conta diretamente na web, realizando assim as mesmas funções.

Conectando seu WhatsApp com seu computador utilizando o QR Code

Conectar seu WhatsApp com a versão Web é muito simples. Após acessar a URL da versão Web, você precisa abrir o aplicativo instalado em seu celular, clicando nos […] do lado superior do aplicativo, e selecionar a opção WhatsApp Web.

Após realizar este procedimento, você deve clicar em “conectar um aparelho”, enquadrando o código QR na tela de seu PC com a câmera. Em poucos segundos a conexão é realizada e você terá a possibilidade de iniciar sua experiência de mensagens diretamente na tela do seu computador.

Entre as várias atividades, além de poder visualizar todas as conversas em nossa conta, será possível compartilhar fotos, vídeos e arquivos diretamente de nosso PC.

É importante lembrar que, para que o funcionamento seja bem sucedido, é necessário que o smartphone utilizado esteja próximo ao nosso computador e estar conectado à rede Wi-Fi ou de dados.

Não esqueça de encerrar a sessão após o uso

Ao finalizar o uso do WhatsApp em seu computador, é necessário que você acesse novamente o seu dispositivo, clique […] do lado superior do aplicativo, selecione a opção WhatsApp Web e em seguida, desconectar, para evitar que a conta permaneça associada ao computador em questão, afirma Thais Antonella, do site BlogMachine APK.

Como usar o WhatsApp Web sem escanear o QR Code

Agora que já aprendeu a utilizar o WhatsApp Web da forma convencional, iremos mostrar como você pode abrir o WhatsApp no ​​seu computador sem ter que usar um QR Code.

Sabemos que é por questões de segurança, mas a exigência de sempre ter o celular próximo ao computador no qual usamos o WhatsApp Web pode ser irritante em muitas ocasiões.

Portanto, mostraremos a você um método muito simples de usar o WhatsApp Web que não envolve a leitura do código QR ou a proximidade do telefone ao PC.

Isso não significa que a privacidade dos seus dados pessoais esteja em risco, pois você precisará do seu celular para fazer o login pela primeira vez e verificar a sua identidade.

Configurando o acesso do WhatsApp Web sem utilizar o QR Code

O método em questão consiste em instalar no PC um software chamado BlueStacks. Trata-se de um emulador de Android no qual você pode usar o WhatsApp sem problemas.

Sem mais delongas, estas são as etapas que você precisa seguir para abrir o WhatsApp Web sem um QR Code em seu computador:

Baixe Bluestacks de seu site oficial e abra o arquivo “.exe” para prosseguir com a instalação do programa. Abra o BlueStacks e faça login com sua conta do Google para baixar aplicativos. No mecanismo de busca, digite “WhatsApp” e clique no botão “Instalar” para iniciar o processo. Depois de instalado, abra o WhatsApp no emulador do Android. Aceite os termos de uso da plataforma de mensagens. Digite o número do telefone da sua conta WhatsApp. Digite o código de verificação que você recebeu em seu celular via SMS. Insira o PIN da sua conta se você ativou a verificação em duas etapas do WhatsApp. Opcionalmente, você pode restaurar o backup armazenado no Google Drive para recuperar suas conversas Adicione as informações do seu perfil Aguarde a conclusão da configuração do WhatsApp e pronto, você terá instalado no seu PC sem usar um código QR.

Como você pode ver, durante este procedimento você só precisará do seu celular para receber um SMS com o código de verificação, não para ler o QR Code.

Além disso, toda vez que você quiser usar o WhatsApp Web no seu computador novamente, não precisará ter o celular por perto ou ligado.

Você já sabe que manter a sessão do WhatsApp rodando é um risco de espionar suas conversas do WhatsApp, pois quem usar o computador no qual você usa esta versão poderá ler todas as informações que você compartilhou nos chats.

Por fim, lembre-se que é sempre necessário atualizar o WhatsApp para a versão mais recente, para correções de possíveis falhas de segurança e utilização.