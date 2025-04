Dia do Frete Grátis: Acer Store tem opções imperdíveis para todos os públicos

A Acer anuncia campanha especial para o Dia do Frete Grátis em sua loja oficial no Brasil, a Acer Store. Para celebrar a data, em 26 de abril, todos os produtos do portfólio nacional da marca estarão disponíveis com opções de pagamento especiais, incluindo, além do frete gratuito para todo o país, opções de desconto à vista via boleto bancário ou PIX e parcelamento em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito.

Com opções para as mais diversas necessidades, esta é a oportunidade ideal para quem busca renovar seus equipamentos eletrônicos para continuar garantindo a continuidade dos negócios e dos estudos de forma remota, e até para os que buscam um update no seu setup com um monitor diferenciado ou máquinas para lá de potentes para garantir a melhor performance para jogar e/ou para produção de conteúdo.

“Estamos animados com a proposta de celebrar o Dia do Frete Grátis na Acer Store! Sabemos que muitos brasileiros estão à procura de produtos com bom custo-benefício para continuar suas atividades em casa e esta iniciativa, com certeza, vai ajudar muitos deles a encontrar as melhores opções com preços e condições de pagamento especiais”, comenta Marcelo Recco, Gerente de E-commerce na Acer do Brasil. “Entre os modelos disponíveis estão produtos inovadores, com design e tecnologia de ponta, que, sem dúvidas, irão assegurar a melhor experiência para os usuários nas mais diversas atividades do dia a dia”.

Confira alguns dos destaques na Acer Store para o Dia do Frete Grátis:

Notebooks potentes para as tarefas rotineiras

A linha Acer Aspire 3 é a opção ideal para quem busca agilidade para qualquer atividade. O modelo A315-23G-R759, disponível na Acer Store, foi desenvolvido para não deixar ninguém na mão, já que conta com uma moderna placa de vídeo (GPU) AMD Radeon com memória dedicada VRAM com 2 GB GDDR5, além de teclado em português do Brasil padrão ABNT 2 e teclado numérico dedicado. Com processador AMD Ryzen™ 7 Quad Core, o Aspire 3 garante multitarefas com melhor desempenho e velocidade e gráficos diferenciados e adequados às principais necessidades em vídeos e imagens. Também é equipado com armazenamento de 256GB SSD, 8GB de memória RAM e tela de 15,6” HD com a tecnologia Acer ComfyView™, que otimiza o conforto, refletindo menos luz e garantindo uma visualização mais confortável para quem passa bastante tempo online.

Outra opção bastante versátil é a linha Acer Aspire 5. Neste caso, o modelo A514-53-59QJ está entre as principais apostas da marca para a data, já que, com apenas 1,5kg, conta com tela de 14 polegadas com design ultrafino, processadores Intel Core I5 de décima geração, memória RAM de 8GB e armazenamento de 256 GB SSD. Além disso, para quem depende de qualidade para chamadas de vídeo constantes, o Acer Aspire 5 é equipado com Webcam Acer HD com 1280×720 de resolução e capacidade para gravação de áudio e vídeo em 720p, ideal para quem trabalha, estuda e se comunica com amigos e familiares de forma remota.

Para completar o setup, o monitor Acer B247Y garante ainda mais produtividade e conforto para o dia a dia de quem trabalha ou estuda remotamente. Com tela de 23.8” Full HD e painel IPS possibilitando um amplo ângulo de visão de 178º, o modelo possui câmera Full HD RGB+ IR, com reconhecimento facial Windows Hello, personalizando o login do usuário para maior segurança de acesso, e microfone embutido compatível com o Hey Cortana. Para aprimorar ainda mais a usabilidade, o produto foi projetado com design ZeroFrame, que praticamente elimina as bordas para garantir a imersão do usuário, além de ser equipado com a tecnologia Acer BluelightShield™, que reduz a emissão de luz azul em até 54%. Sua tela com o recurso Acer ComfyView também reflete menos luz e garante uma visualização mais confortável mesmo durante longos períodos de uso. Também possui suporte ergonômico que possibilita inclinar a tela em até 25°, girar 45° e fazer ajustes de altura até 120 mm sempre que necessário.

Para jogar como um pro-gamer sem sair de casa

A linha Predator Helios 300 com processadores de 10ª Geração conta com uma configuração que impõe respeito no mundo dos games. Entre os modelos em destaque está o PH315-53-75NL, equipado com Intel® Core™ i7 e uma placa de video NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 MAX com memória dedicada VRAM de 8GB GDDR6, além de sistema operacional Windows 10, tela de 15,6” Full HD IPS 144Hz, teclado retro iluminado, 1TBD + 256GB SSD de armazenamento e 16GB RAM DDR4.

Outro modelo que garante uma experiência para lá de diferenciada para todos os estilos de gamers – desde os casuais, até os hardcore – é o PH315-53-52J6, que se diferencia do anterior por contar com processadores Intel® Core™ i5, GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti com memória dedicada VRAM de 6GB GDDR6 e 8GB RAM DDR4.

Já para os que sonham com o setup gamer perfeito, a Acer também tem diversas opções de monitores pensados especialmente para quem é apaixonado pelos jogos. Para quem busca potência para aprimorar a experiência nos games, o painel IPS FHD (1920×1080) de 24,5 polegadas compatível com NVIDIA® G-SYNC® do Predator XB253Q GX pode ser ajustado para uma taxa de atualização de incríveis 240 Hz, com um tempo de resposta de até 0,5 ms (G to G) para dar conta até mesmo das cenas de ação mais rápidas, tornando-o ideal para jogos de corrida e tiro em primeira pessoa, onde a precisão é fundamental. O monitor também foi projetado ergonomicamente, permitindo que os usuários ajustem sua inclinação, rotação e altura. Outras opções diferenciadas para garantir ainda mais imersão nos jogos online são o modelo Acer Nitro XZ242Q, que possui tela curva de 23,6” Full HD, e o Acer Nitro XZ320Q, também com tela curva, mas de 31,5” Full HD e taxa de atualização de 240Hz.

Saiba mais sobre esses e outros produtos com condições especiais para o Dia do Frete Grátis na Acer Store e nas redes sociais oficiais da marca.