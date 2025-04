HyperX dá dicas de como manter o equilíbrio entre trabalho e diversão

O distanciamento social levou milhões de pessoas do mundo todo a trabalharem e estudarem de forma remota, o que, por um lado, pode representar menos tempo em trânsito e mais tempo para maratonar séries, ouvir as playlists do momento ou, principalmente, jogar, seja aquele game single player com uma história incrível ou os jogos on-line em time com os amigos. Por outro lado, passar o dia todo em casa pode ser um desafio para a concentração e organização das tarefas, e torna ainda mais necessária uma separação clara entre o tempo para os momentos de diversão e para as responsabilidades. A fim de ajudar a encontrar esse equilíbrio, a HyperX criou um guia prático e simples com dicas para quem quer deixar a rotina em ordem.

Ter um plano

Definir uma programação diária com blocos de horários de obrigação e diversão já ajudará a manter o tempo reservado para cada atividade, permitindo adaptá-lo de acordo com o que cada um mais gosta de fazer ou está com vontade naquele dia. Isso é especialmente importante na atualidade, já que muitas pessoas seguem estudando e trabalhando nos antigos horários, mas acabam perdendo o limite sobre o momento de parar. Cumprir as obrigações não deve significar renunciar às horas de diversão, por isso a organização é fundamental para que todas as atividades possam coexistir.

Outra dica importante é tentar planejar com boa antecedência qual o game que pretende jogar e quais os objetivos para determinado dia. Por exemplo, se optar por League of Legends, uma meta seria subir de nível. Se for um título single player, encontrar os itens colecionáveis de uma determinada área do mapa. Estabelecer esses tipos de objetivos pode trazer uma sensação de realização, e isso não precisa ser levado ao extremo, incorporando softwares focados em produtividade, como Asana ou Trello. Colocar metas ajudará a gerenciar melhor o tempo e encontrar o equilíbrio entre as atividades profissionais e pessoais.

Encontrar tempo para o entretenimento

Há momentos em que nossos cérebros nos permitem fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo mantendo o foco e desempenho. Obviamente, jogar uma partida de Valorant durante uma conferência de trabalho não vai funcionar, mas ouvir uma música nova pode ser perfeitamente viável durante determinadas tarefas do trabalho que não exigem máxima concentração, como fazer anotações ou inserir dados em uma planilha. Às vezes é possível ser produtivo de um modo mais leve.

Teclados gamer, como o HyperX Alloy Elite 2, com teclas multimídia dedicadas para controlar aplicativos de música, como Spotify e iTunes, por exemplo, podem ajudar a manter as atividades sem abrir mão do foco, alternando as atividades quando for mais conveniente, sem perder tempo. É possível até mesmo usar esta função para realizar duas atividades de lazer juntas, como ouvir as playlists favoritas enquanto atualiza os jogos ou customiza um personagem.

Tempo realmente livre

Cada pessoa sabe aquilo que seu cérebro e corpo sentem prazer em fazer no tempo livre, e isso deve ser levado em conta, mesmo que exista uma pressão interna para fazer certas atividades para as quais não exista uma disposição imediata, independentemente de estarem ou não ligadas ao trabalho ou estudo.

Quando o lazer começa a parecer um segundo trabalho, uma obrigação, é hora de fazer uma pausa nessa rotina, e essa decisão pode ser difícil de ser tomada, porque às vezes é um evento de Fortnite que só vai durar mais alguns dias, ou são missões de um jogo que precisam ser realizadas diariamente, entre outras infinitas possibilidades. Às vezes, quebrar o ciclo dá a distância necessária para descobrir o que ele realmente gosta de fazer e o que faz só por causa de uma rotina pré-estabelecida.

Fazer uma pausa para ouvir o próprio corpo proporciona grandes benefícios à saúde mental e isso pode ser feito, inclusive, por meio de atividades de relaxamento, como meditação. Assim, é possível desenvolver o senso de autoconsciência e se tornar mais capaz de se concentrar no presente e nas coisas de que realmente gosta. Se a meditação não for uma opção, passar o tempo com músicas relaxantes (ou agitadas), respirar profundamente, e até mesmo tomar sol para recarregar a vitamina D com seu headset HyperX Cloud II Wireless ligado são excelentes alternativas.

A HyperX acredita que encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal pode fazer a pessoa se sentir mais feliz. A sensação de cumprimento das obrigações de maneira satisfatória e o bom uso do tempo livre para o entretenimento proporcionam um sentimento de realização pessoal que é fundamental para todo ser humano. A saúde mental é tão importante quanto a física.