Western Digital destaca soluções que agregam desempenho e performance à criação de projetos visuais

Além de valioso, o processo de criação de um Designer pode ser longo e elaborado, e precisa contar com soluções que lhe proporcionem melhor desempenho e armazenamento de seus trabalhos. O Dia Internacional do Designer Gráfico, celebrado no dia 27/04, busca homenagear e destacar a importância dos profissionais da comunicação visual pelo mundo. Pensando nisso, a Western Digital, líder em armazenamento, reforça a importância de unir a arte à tecnologia para trazer ainda mais desempenho para as criações artísticas, sejam elas virtuais ou físicas.

Seja para ilustrações, pinturas, grafite, entre outros, o processo criativo depende de pesquisa, rascunhos e o próprio desenvolvimento da arte. Com isso, a tecnologia acrescenta aos artistas, tornando o passo a passo mais ágil e seguro, permitindo que possam ter mais desempenho em suas criações.

“O advento de produtos como SSDs permite alimentar as necessidades de artistas e criativos, dando vazão a suas inspirações e fazendo o registro de forma digital, sem que se percam nos longos processos de abertura de um arquivo, atualização e posterior gravação, o que antes frustrava os artistas”, afirma Priscila Aiello, Gerente de marketing de canal da Western Digital no Brasil.

Diante desse novo cenário, a Western Digital conta com soluções que ajudam não só a perpetuar as novas narrativas visuais, mas também a desenvolvê-las. Com eficiência, segurança e alta performance, além de guardar os trabalhos elaborados pelos comunicadores visuais, os produtos garantem uma melhora no desempenho do computador, acelerando a sua atuação e resposta, otimizando o armazenamento dos arquivos.

Um dos destaques desses produtos no mercado é a evolução da linha WD_BLUE, que vem alimentando a necessidade de artistas e criativos desde 2010, quando lançou o SSD WD_BLUE SATA com velocidades de até até 250MB/s, um ganho de mais de 300% na velocidade de operação de um PC que contasse com um HDD de velocidade 80MB/s. Hoje, 11 anos depois, o SSD WD_BLUE SN550 NVMe possui velocidades de até 2.400MB/s, ou seja, 15 vezes mais rápido que um HDD SATA atual.

“Assim, a Western Digital consegue oferecer produtos que atendem às necessidades e anseios de cada artista, designer gráfico e entusiasta. Com o WD_BLUE, além de aperfeiçoar o desempenho e performance da máquina, as criações ainda podem ser salvas no próprio SSD, que é instalado dentro do PC ou laptop”, completa Priscila.