Heineken® cria nova interface de contato com o consumidor e apresenta aplicativo “My Heineken”

Criado para ser mais um elo de relacionamento com o consumidor, a Heineken® acaba de lançar o aplicativo “My Heineken®”. Gratuito e disponível em abrangência nacional pelos sistemas Android e iOS, a plataforma oficializa a estreia da cervejaria em ambiente mobile para proporcionar uma nova experiência de consumo e interatividade.

“Com esta novidade, desenvolvemos um novo ponto de contato com o nosso consumidor, de modo que proporcionamos benefícios exclusivos — como o serviço de Junte e Troque. Um programa de pontos criado especialmente para premiar os fãs da marca com brindes oficiais que são itens de desejo, como: copos, jaquetas, mochilas, bonés e bolas de futebol”, explica Jussara Calife, diretora de Trade Marketing ON/OFF do Grupo HEINEKEN no Brasil. Para participar, é preciso seguir o passo a passo, cadastrar o código do cupom fiscal da compra e somar os pontos necessários para realizar resgates.

O lançamento do aplicativo acontece junto à campanha da marca para a UEFA Champions League, principal torneio de times do futebol mundial, patrocinado pela Heineken há 16 anos. “Enxergamos que esta novidade é oportuna e, neste momento, possibilita o estreitamento do nosso laço com os consumidores amantes de futebol, uma vez que a maior parte deles está assistindo às partidas finais do torneio em suas casas”, comenta Gabriel D’Angelo Braz, diretor de marketing da marca Heineken® no Brasil.

Segundo Jussara, a seção Heineken® Delivery é especial, pois completa o ecossistema de contato com o consumidor, permitindo que realizem compras de cerveja com garantia de entrega por meio de parceiros de e-commerce como Clube Extra, Magalu, e Pão de Açúcar, que operam nacionalmente, e Mambo (SP), Angeloni (SC), Mufatto (PR) e Zona Sul (RJ), que operam regionalmente. Por fim, também será possível assistir os grandes lances das partidas finais da temporada 20/21 da UEFA Champions League, assim como fazer download de vários conteúdos como wallpapers, stickers e até assistir vídeos especiais da Heineken® TV.

Durante o período da campanha da UEFA Champions League, os usuários terão acesso a multiplicadores de pontos por meio de dinâmicas inéditas e, até 25 de junho, estará disponível para troca apenas itens exclusivos e com o selo oficial do torneio.