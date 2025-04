Dia 4 de maio é comemorado o Star Wars Day, dia de celebrar a famosa franquia cinematográfica de George Lucas. A data foi escolhida pela sua pronúncia em inglês, May the 4th, se parecer com a célebre frase da saga May the force be with you. A Alexa, inteligência artificial da Amazon, não pode deixar o dia mais importante de todas as galáxias passar despercebido. Por isso, além de explicar sobre essa e outras curiosidades da data e da saga, ela terá um “Bom Dia” especial. Fãs de Star Wars podem também pedir para a Alexa imitar os seus personagens, basta pedir: “Alexa, imite um personagem de Star Wars”. E no dia também haverá uma surpresa adicional.

Para interagir com Alexa e celebrar a força, basta dizer:

• “Alexa, modo Star Wars”

• “Alexa, quem você sabe imitar?”

• “Alexa, frases de Star Wars”

• “Alexa, Star Trek ou Star Wars?”

• “Alexa, que a força esteja com você”

• “Alexa, imite o Darth Vader”

• “Alexa, imita o Yoda”

• “Alexa, imite o Luke Skywalker”

• “Alexa, imite o R2D2”

• “Alexa, imite o C3PO”

• “Alexa, imite o Chewbacca”

• “Alexa, imite a Princesa Leia”

• “Alexa, eu te amo”

Você também poderá saber mais sobre a data perguntando:

• “Alexa, quantos dias faltam para o Star Wars Day?”

• “Alexa, o que é o Star Wars Day”

• “Alexa, você gosta de Star Wars?”

• “Alexa, Star Wars tem algum Oscar?”

• “Alexa, qual o número de prêmios de Star Wars?”

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, no Fire TV Stick Lite, ou em uma variedade de dispositivos, incluindo smart speakers, fones de ouvido, Smart TVs, entre outros, que possuem integração com Alexa.