Usuários da conta Mercado Pago poderão enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp

O Mercado Pago, maior fintech da América Latina, compartilha hoje com seus clientes um comunicado que ensina como se cadastrar para enviar e receber dinheiro por meio do recurso de pagamentos no WhatsApp, que acaba de chegar ao Brasil. Para utilizar a nova função, basta que os usuários vinculem o cartão Mercado Pago Visa ao WhatsApp. Os pagamentos são realizados na função débito, permitindo utilizar o saldo da conta Mercado Pago, que é gratuita.

“Estar entre as primeiras fintechs que fazem parte do projeto de pagamentos no WhatsApp reforça mais uma vez o compromisso do Mercado Pago de levar inclusão financeira para milhões de brasileiros. Estamos onde nossos clientes estão, oferecendo serviços financeiros e de pagamento simples, seguros e sem burocracia”, comenta Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago. “Nossos mais de 4 milhões de clientes dos cartões poderão enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp, sendo uma porta de entrada para que outros milhões de brasileiros tenham acesso ao recurso por meio da conta Mercado Pago, gratuita e completa”, explica.

Pedir um cartão de débito do Mercado Pago é simples e não tem custo. Após baixar o app do Mercado Pago e abrir uma conta, basta clicar em cartão Mercado Pago na página principal do app e solicitar.

A função de pagamentos no WhatsApp será disponibilizada gradualmente nas próximas semanas em todo o país, e o serviço de pagamentos para empresas será ativado no futuro após aprovação. As transferências e pagamentos via Whatsapp são protegidos por várias camadas de segurança, como o PIN do Facebook Pay ou a biometria em dispositivos compatíveis.

Como vincular o cartão Mercado Pago ao WhatsApp

Basta ter o app do WhatsApp e seguir estas etapas:

• Acesse as “Configurações” do WhatsApp e selecione “Pagamentos”;

• Clique em “Facebook Pay” para ler e aceitar todos os termos e condições;

• Crie uma senha de 6 dígitos personalizada para Facebook Pay que sempre será solicitada para realizar suas transferências;

• Adicione seus dados pessoais;

• Vincule os dados do seu cartão virtual Mercado Pago disponível no seu app – número do cartão, data de vencimento e código de segurança;

• Para finalizar o cadastro, escolha entre receber um SMS ou um e-mail com um código de validação de sua identidade;

• Feita a verificação, pronto! Você já poderá enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp.

Realizar um pagamento é fácil:

Depois de vincular seu cartão ao WhatsApp, enviar dinheiro vai ser tão simples quanto enviar uma foto:

• Selecione o contato para o qual você quer enviar o dinheiro.

• Toque no ícone de clipe se estiver usando Android ou + se estiver usando iOS

e selecione Pagamentos .

• Insira o valor.

• Escolha pagar com seu Cartão Mercado Pago.

• Conclua a transação com o PIN do Facebook Pay que você criou vinculando seu cartão.

Como em todos os pagamentos com o cartão, o usuário receberá uma notificação no aplicativo do Mercado Pago avisando que a transação ocorreu. Para os usuários do Mercado Pago que recebem o dinheiro pelo WhatsApp, o valor cai direto na conta Mercado Pago.

Aqui o usuário encontra mais detalhes de como configurar o serviço. Neste link o usuário encontra o passo a passo de como enviar dinheiro pelo WhatsApp.

Existem alguns limites para as transações que podem ser feitas pelo WhatsApp:

É possível enviar até R$ 1.000 por transação e receber até 20 transações por dia, ou R$ 5.000 por mês. Ao atingir o limite, o usuário não poderá enviar nem receber pagamentos. O usuário poderá tentar efetuar a transação novamente mais tarde.