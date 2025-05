ASUS destaca novidades e sugestões de presente para o Dia das Mães

Em dois pontos, pelo menos, todas as mães são iguais: amam e cuidam de suas eternas crianças e estão cada vez mais antenadas nas tecnologias disponíveis. No entanto, cada uma delas continua única, com seu estilo, profissão, necessidade ou hobby. Mas, para todas, a ASUS tem soluções em notebooks e smartphones que prometem tornar o dia mais prático, versátil, tecnológico e divertido. Independente do produto, a ASUS vai deixar essa relação ainda mais próxima e conectada.

Para ajudar a aproveitar as ofertas do Dia das Mães, a ASUS preparou uma seleção especial de produtos que vão impressionar a todas elas.

Mãe Empreendedora

Para aquelas mães multitarefas que cuidam da casa, dos filhos e ainda têm o seu próprio negócio, a nova linha Zenbook 14 é ideal para se alcançar o máximo de eficiência no dia.

ASUS ZenBook Duo 14 UX482

O novo ZenBook Duo permite a realização das atividades cotidianas com eficiência e sem complicações. É o companheiro poderoso e elegante de alto nível para produtividade e criatividade em qualquer lugar, apresentando a tela adicional ScreenPad™ Plus com um design de inclinação totalmente novo que oferece ergonomia com praticidade, possibilitando que a mãe empreendedora ou criativa se mantenha produtiva, mesmo depois de longos períodos de trabalho.

O notebook apresenta a Tela Full HD NanoEdge nos quatro lados e um design praticamente sem bordas, com uma relação tela-corpo de 93%, para melhorar a experiência de visualização, oferecendo mais tela e menos distração! Além disso, é superbrilhante, com 400 nits, validação PANTONE® para precisão de cores de nível profissional e certificação da TUV Rheinland para baixas emissões de luz azul, por isso é confortável de usar por longas sessões criativas. Além disso, ele vem equipado com câmera HD infravermelho e suporte ao Windows Hello, para fazer login apenas olhando para o notebook – mesmo no escuro.

Mãe Estudante

As mães estudantes estão sempre atualizadas, conectadas e preparadas para horas de estudo. Por conta disso, vão se identificar com os novos notebooks ASUS VivoBook 15, que entregam praticidade para se atualizar ou resolver tarefas do dia a dia, não importa onde.

ASUS VivoBook 15 (K513 e X513)

A série VivoBook 15 tem design arrojado e possui tela NanoEdge de três lados com moldura superior e lateral de até 5,7 mm de espessura. Para as mães estudantes que buscam um notebook com acabamento mais refinado, o modelo K513 tem tampa em metal, Os dois modelos K513 e X513 são na cor Black. Os acabamentos são complementados, internamente, pelo destaque da tecla Enter com a borda em amarelo fluorescente. A mobilidade nesses modelos permite conectividade em qualquer lugar. O design NanoEdge permite que os notebooks encaixem uma tela maior em um chassi menor, garantindo um aspecto mais compacto. Os modelos X513 e o K513 são leves e pesam, apenas, 1,8 kg, ou seja, são extremamente portáteis e permitem que sejam carregados em bolsas, sem deixá-las pesadas

As mães estudantes podem tirar proveito do recurso Link to MyASUS, no aplicativo MyASUS para integrar, perfeitamente, o VivoBook com dispositivos móveis que aumentam a produtividade e permitem multitarefas. O teclado retroiluminado no modelo K513 é ideal para trabalhar em ambientes escuros. Sua construção robusta em uma única peça e deslocamento de tecla de 1,4 mm proporciona uma experiência de digitação confortável. Há, ainda, uma porta reversível USB 3.2 Geração 1 Tipo-C™ (USB-C™) com design que facilita a conexão de dispositivos.

Mãe Coruja

Para as mães de plantas, de pets e, também, para as que amam registrar todos os momentos com seus filhos, a linha Zenfone garante a melhor qualidade, com o máximo de armazenamento e bateria para nunca perder um clique.

Zenfone 7

O Zenfone 7 foi construído para desafiar o comum e tornar o impossível, possível! A Câmera Flip está ainda melhor com um sistema triplo de câmera frontal e traseira, que inclui uma principal grande-angular com sensor Sony IMX686 de 64 MP, uma ultrawide angular com sensor Sony IMX363 e uma telefoto. O smartphone pode gravar vídeos em até 8K e incluir recursos de gravação de nível profissional, para as mães corujas que gostam de registrar todos os momentos com seus filhos e família.

Com o processador Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G, memória RAM LPDDR5 rápida e armazenamento UFS 3.1, o ZenFone 7 oferece uma capacidade de processamento e desempenho nunca visto antes. A tela AMOLED NanoEdge de 6,67 polegadas, totalmente sem bordas, de 90 Hz/1 ms, tem precisão de cor Delta E<1, que proporciona visuais ultrassuaves e impressionante fidelidade de cores. Além disso, traz proteção Gorilla Glass 6.

Para as mães aproveitarem o Zenfone 7 sem interrupções, ele vem com uma bateria extraordinária de 5000 mAh de alta capacidade. Também há controles de modo de bateria personalizados e configurações de cuidados com a saúde da bateria, para que dure ainda mais. E quando precisar carregar, isso será muito rápido, graças à tecnologia Quick Charging 4.0.