Alexa, feliz Dia das Mães

No próximo domingo, 9 de maio, será celebrado o Dia das Mães de 2021. E a Alexa, inteligência artificial da Amazon, traz um quiz rápido e divertido com 6 perguntas para as mães descobrirem seus estilos: tecnológica, estilosa, fitness ou artística. Para abrí-lo basta dizer: “Alexa, abrir quiz das Mães”.

Além disso, na data, a Alexa responderá ao “Tudo bem?” com a declamação de um poema original.

No sábado, dia 8 de maio, a Alexa trará um “Bom Dia” com estatísticas sobre as mães, reconhecendo as dificuldades do seu trabalho exaustivo no contexto da quarentena, em um cenário em que as mulheres assumem muito mais responsabilidades numa divisão injusta de atribuições e pressões. Com isso, Alexa dará exemplos de como ela pode ajudar essas mães a tornar o dia a dia mais fácil. Como por exemplo, com lembretes, listas de compras, timers e alarmes, todos ao alcance de um simples comando de voz.

Descontos para a data em dispositivos Amazon

Além disso, até o dia 9 de maio, dispositivos Amazon estarão em promoção. Smart speakers da família Echo, com Alexa, terão até R﹩200 de desconto.

• O Echo Dot 4ª geração, estará por R﹩299, com R﹩100 de desconto;

• O Fire TV Stick Lite com Alexa estará em promoção de R﹩349 por R﹩299;

• O Echo Show 5 estará de R﹩599 por R﹩449;

• O Echo Show 8 de R﹩899 por R﹩749;

• Já o Novo Echo 4ª Geração de R﹩749 por R﹩599;

• O Echo Studio de R﹩1.699 por R﹩1.499.

Todos podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros e contam com frete grátis.

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, no Fire TV Stick Lite, ou em uma variedade de dispositivos, incluindo smart speakers, fones de ouvido, Smart TVs, entre outros, que possuem integração com Alexa.