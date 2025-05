Galaxy Book S é presente ideal para mãe que está sempre em movimento

Se a sociedade busca uma readaptação de rotina desde o ano passado, o cotidiano com diversas tarefas precisa de soluções que a tecnologia oferece. E é por isso que o Samsung Galaxy Book S, primeiro notebook do Ecossistema Galaxy, tem potencial para ser a melhor indicação de presente para o Dia das Mães. O computador traz o DNA da marca, com inovações tecnológicas em um design premium, em um produto que oferece o equilíbrio perfeito entre conectividade, desempenho e mobilidade para as mães dos mais variados perfis.

“Ser Galaxy é trazer características, funções e, principalmente, soluções para cotidianos cada vez mais multitarefas, uma realidade para muitas mães atualmente. Por isso, o Galaxy Book S é o presente ideal, oferecendo a mobilidade que a mãe moderna precisa. É o notebook mais leve da Samsung, pesando menos de 1kg, sendo facilmente carregado na bolsa, por exemplo. E garantimos também qualidade e alta tecnologia, com um nível elevado de desempenho, aproveitando todo o conhecimento da companhia, também, na conexão com outros aparelhos, como smartphones, tablets, fones de ouvido ou TVs. Simplificamos funções presentes no dia a dia, como troca de arquivos, fotos e vídeos entre os diversos aparelhos”, declara Sandra Chen, diretora da área de notebooks da Samsung Brasil.

O Galaxy Book S tem as principais características da família de produtos da Samsung, elevando a conectividade ao Ecossistema Galaxy, como smartphones e TVs. Seguindo a premissa de oferecer dispositivos que atendem às mais variadas necessidades dos cotidianos, tem apenas 1,18 cm e pesa somente 950g, em um design valorizado, nas cores metálicas Mercury Gray, na versão com 8GB de memória e 256GB de armazenamento com SSD, ou Earthy Gold, com 8GB e 512GB de armazenamento com SSD. O notebook ainda conta com uma bateria de longa duração, que suporta até 17 horas de uso¹, Tela Touch Full HD com borda infinita, teclas e clickpad mais amplos e adaptação aos mais variados ambientes de uso, inclusive áreas externas, ampliando facilmente o brilho da tela.

O produto possui desempenho garantido pelo processador Intel® Core™ i5-L16G7² com Tecnologia Híbrida Intel® “Lakefield”, uma arquitetura de CPU híbrida para escalabilidade de potência e desempenho, oferecendo experiências de produtividade e criação de conteúdo em formatos ultraleves e inovadores. Sua performance também é elevada pelo uso do armazenamento em memória flash, sendo muito mais rápido do que os tradicionais discos rígidos, além de se destacar com facilidades de segurança ao usuário, como um leitor de impressão digital integrado ao botão que liga o notebook e o recurso Pasta Segura, que torna os dados acessíveis somente pelo usuário após autenticação por senha ou biometria.

Promoção “Galaxy perfeito para mãe sempre incrível”

Até 9/5/2021, quem comprar um notebook Galaxy Book S na cor Earthy Gold nas lojas físicas da Samsung receberá o fone de ouvido sem fio Samsung Galaxy Buds Live, um dos principais dispositivos do Ecossistema Galaxy³, oferecendo um poderoso sistema de microfones com tecnologia de cancelamento de ruído ativo, desenvolvida especialmente para fones de tipo aberto.

¹ A autonomia da bateria pode variar dependendo do uso, ambiente e outros fatores.

² Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

³ Campanha válida para a compra do notebook Galaxy Book S na cor Earthy Gold (NP767XCM-K02BR), somente nas lojas físicas da Samsung, no período 26/4/2021 a 9/5/2021. O Galaxy Buds Live deverá ser retirado juntamente com o notebook participante da ação, no ato da compra. As cores do brinde poderão variar de acordo com a disponibilidade de estoque. Para mais informações, consulte o regulamento da campanha disponível nas lojas físicas da Samsung. Intel, o logotipo Intel Inside e Intel Core são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.