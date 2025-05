Realidade virtual e bitcoins: como a indústria de apostas vai se digitalizar daqui pra frente

Apostar é uma das atividades mais antigas da humanidade. Há registros de que os romanos já faziam tal prática nos duelos envolvendo cavaleiros reais, por exemplo. Com o passar dos séculos, é claro, a prática das apostas se aperfeiçoou, bem como suas possibilidades. Os jogos à disposição são variados, com mil formas para ganhar dinheiro. A modalidade envolve não só os jogos de azar, mas também eventos esportivos e, mais recentemente, os campeonatos de eSports, que arrastam jovens do mundo inteiro conectados em videogames.

Esse cenário faz com que a indústria de apostas esteja cada vez mais digital. Em meio à pandemia do novo coronavírus, que diminui a possibilidade de circularmos, as pessoas estão ficando mais tempo em frente ao computador. A necessidade de buscar atrativos também aumentou e as apostas ganharam especial interesse. Esses são fatos que impulsionam ainda mais a procura por novas tecnologias, a fim de melhorar a experiência do cliente em um site.

Desde o fim de 2019, algumas novidades estão movimentando o setor e ampliando as alternativas de apostas em sites como ApostasEsportivas24. Duas dessas estratégias são a realidade virtual e a utilização da criptomoeda. No caso da realidade virtual, a história é mais ou menos assim: suponha que alguém lhe diga que existe uma maneira de ter a experiência completa de entrar em um cassino sem ter que sair do seu quarto.

Há alguns anos, isso poderia ser algo impossível, mesmo com toda a tecnologia disponível. Atualmente, no entanto, alguns cassinos online já disponibilizam esse serviço para usuários com especificações especiais. O jogador tem a experiência completa em viver dentro do cassino, mesmo sem sair de casa. Esse modelo é recomendado para consumidores, especialmente em países cuja prática é legalizada, que tinham o hobby de visitar cassinos físicos, mas que estão impedidos por conta da pandemia .

Já as criptomoedas têm tido muita influência nas apostas que envolvem os eSports.

Criptomoedas como Bitcoin, Etherum e o novo Dogecoin tornam o processo mais suave com depósitos e retiradas mais rápidos, sem mencionar as probabilidades mais justas quando você aposta em jogos comprovadamente justos. As criptomoedas usadas em cassinos online ajudaram o público a ter mais confiança nos resultados online, o que ajudou a aumentar o número de praticantes.

Outro fator que tem impactado profundamente a busca por melhorias tecnológicas é o fato de que muitas pessoas estão apostando via celular. A acessibilidade e praticidade de ter um dispositivo portátil para jogos de azar ainda não foram maximizadas em todo o seu potencial. Mas os avanços feitos até o momento são promissores para uma indústria que não para de crescer.

Por fim, é importante falarmos das apostas no ESports. Ainda que muitas pessoas não estejam familiarizadas com jogos de videogame, suas regras e desafios, esse é um mercado que tem crescido assustadoramente. Achar que jogar videogame é algo exclusivamente para crianças, sem possibilidade de retorno financeiro, ficou no passado.

As estatísticas compiladas pela consultoria BetandBeat mostram que os jogos de eSports arrecadaram mais de US$ 14 bilhões de dólares, mais de R$ 60 milhões, por meio de operadoras de apostas em 2020. Parece bom demais para ser verdade, mas a geração mais jovem está interessada em todos esses jogos virtuais, com destaque para franquias como Counter Strike, DOTA2, League of Legends, FIFA, Fortnite, entre outros.

Além disso, se levarmos em consideração o fato de que a base de fãs dessas ligas eSports não é tão conhecida e substancialmente menor, em comparação às ligas esportivas profissionais e de campeonatos envolvendo futebol e basquete, por exemplo, o valor que ela gera com as apostas é no mínimo animador.

Por tudo isso, o futuro da indústria de apostas é promissor e está totalmente voltado para o online. A pandemia está longe do fim e tende a continuar diminuindo a maneira como a sociedade circula. Diante desse cenário, quem investir em plataformas online que sejam atrativas, rentáveis e práticas, sairá na frente em um mercado cada vez maior.