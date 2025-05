Gameplay: POCO complementa linha de smartphones no Brasil com dois modelos poderosos

A marca POCO, especializada em smartphones com alto desempenho, anuncia o lançamento de dois poderosos modelos no Brasil, o POCO X3 Pro e o POCO F3. Os smartphones são equipados com alguns dos melhores processadores existentes no mercado, ideais para quem busca melhor performance, principalmente os entusiastas por games. O POCO X3 Pro 6GB+128GB pode ser encontrado no site https://www.mibrasil.com.br/ e nas lojas físicas da Xiaomi, em São Paulo, a partir de 11 de maio. O modelo POCO F3 8GB+256GB, por sua vez, chega aos pontos de venda no fim de maio.

POCO X3 Pro

Completo, o POCO X3 Pro é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 860, um dos mais potentes do mercado e que não deixa o usuário na mão, mesmo quando exigido ao máximo com games que apresentem gráficos pesados.

O novo smartphone conta com LiquidCool Technology 1.0 Plus, resfriamento a líquido, dissipando o calor para que o usuário siga utilizando o aparelho em alta velocidade. O resfriamento do dispositivo chega até a 6ºC (testado em laboratório).

A tela do POCO X3 Pro oferece taxa de atualização de 120Hz, garantindo total fluidez para navegar e jogar games com os gráficos mais complexos do mercado. Em jogos de corrida, luta e ação, a velocidade na resposta é notável, oferecendo ganho de respostas que podem fazer a diferença no desempenho dos usuários nos jogos. Para manter a intensidade da jogabilidade, a taxa de resposta ao toque chega a 240Hz, diminuindo a latência de toque e levando a experiência a outro nível.

Para proteção contra eventuais quedas acidentais, o novo aparelho apresenta tela com Corning Gorilla Glass 6, garantindo integridade para quedas de até 1,6 metro em superfícies duras e ásperas, além de proteger duas vezes mais contra riscos.

A poderosa bateria do smartphone é outro grande diferencial. Com 5160 mAh, o usuário pode jogar 11 horas, produzir 18 horas de vídeo e escutar as músicas prediletas por 110 horas de maneira ininterrupta. A novidade também acompanha carregador de 33W na caixa. Com uma recarga de 59 minutos será possível chegar a 100% de carga.

A experiência de som do POCO X3 Pro garante ao gamer a sensação de estar dentro da tela, por conta da presença dos dois alto-falantes. Ideal para a streaming ou para quem gosta de um som de qualidade.

O conjunto de câmeras do dispositivo, com Inteligência Artificial (IA), é composto pela câmera principal de 48MP, câmera ultra grande angular de 8MP, sensor de profundidade de 2MP e câmera macro de 2MP. O pacote de recursos para aguçar a criatividade dos usuários contempla a ferramenta Dual Vídeo, para gravação simultânea entre a câmera frontal e a traseira, Modo Noturno, visando garantir os melhores registros na noite, além de Selfies sem Luz, assegurando fotos nítidas e naturais, dentre outros recursos.

POCO F3

O flagship da POCO, o modelo POCO F3 é equipado com o poderoso processador Qualcom Snapdragon 870 5G. O dispositivo foi desenvolvido para que esteja um passo à frente quando o usuário estiver jogando, navegando, ouvindo música ou qualquer outra ação no smartphone, garantindo que não ocorram travamentos e mantendo a alta velocidade. Além de estar preparado para a tecnologia 5G, o smartphone tem Wi-Fi 6, uma melhora de 270% em relação ao Wi-Fi 5, com uma taxa de transferência máxima de 1,7GB por segundo.

A bateria de 4520 mAh garante até 10 horas de jogabilidade ininterruptas. Assim como o modelo POCO X3 Pro, o novo aparelho oferece taxa de atualização de 120Hz, porém 360Hz de resposta ao toque, perfeito para jogos extremamente competitivos que exigem o máximo de agilidade.

A tela E4 AMOLED traz uma redução de até 15% da carga do smartphone, fazendo com que a bateria possa durar mais. O POCO F3 tem a melhor precisão de cores entre as telas dos modelos POCO em todo o mundo.

O conjunto triplo de câmeras com IA é composto por uma câmera principal de 48MP, uma telemacro de 5MP para captação dos mínimos detalhes, câmera frontal de 20MP para o retrato da melhor versão do usuário. As câmeras apresentam diversos recursos para explorar a criatividade e criar fotos incríveis, dentre eles, o Modo Noturno 2.0, para fotos perfeitas em lugares com baixa iluminação.

O POCO F3 é equipado com microfone triplo, que captam o som ambiente em 360º. A partir do recurso, é possível remover facilmente o ruído do fundo, gravando com som surround panorâmico para obter o som desejado, além do recurso Áudio Zoom.

Ambos os aparelhos contam com comunicação por proximidade, compatível com o recurso de pagamentos por aproximação do Google Pay e diversos outros recursos disponíveis pela tecnologia NFC. Apresentam ainda sensor de impressão digital nas laterais, mantendo a uniformidade dos dispositivos e saem de fábrica com o Android 11 e MIUI 12.

Os smartphones podem ser encontrados nas cores: Arctic White (branco), Night Black (preto) e Deep Ocean Blue (azul) na versão F3, já o modelo X3 Pro chega nas seguintes cores: Phantom Black (preto), Metal Bronze (cinza) e Frost Blue (azul).

O modelo POCO X3 Pro 6GB+128GB pode ser adquirido por R$ 3.999,99 e a versão POCO F3 8GB+256GB por R$ 6.399,99.

POCO no Brasil e no mundo. POCO é uma marca independente nascida da Xiaomi Corporation. Até agora, a POCO está presente em mais de 35 mercados globais em apenas três anos. No total, a marca vendeu mais de 13 milhões de telefones POCO em todo o mundo. Seu lançamento inicial em 2018 – POCO F1 – impulsionou rapidamente a popularidade da marca entre os entusiastas de tecnologia e mídia, tudo graças ao seu incrível desempenho, atingindo mais de 2,2 milhões de remessas. Atualmente, a POCO tem uma equipe independente de produto, vendas e marketing, e compartilha os recursos da Xiaomi na fabricação e no pós-venda. No Brasil, a operação também segue independente, com os aparelhos sendo comercializados diretamente via canais oficiais da Xiaomi.

Mais informações: mibrasil.com.br