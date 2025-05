Lenovo anuncia ThinkBook 14s Yoga, novo 2 em 1 com foco em versatilidade e desempenho

A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, anuncia a chegada do ThinkBook 14s Yoga. Com abertura de 360 graus e funcionalidades de notebook e tablet, este notebook possui tela de 14 polegadas, design fino e elegante, característicos da flexibilidade e leveza da linha Yoga.

Para maior versatilidade e desempenho, o ThinkBook 14s Yoga traz processadores até Intel® Core™ i7 de 11ª geração, até 512 GB de armazenamento SSD e memória DDR4 de até 40GB. Desenvolvido para oferecer o máximo de produtividade, o notebook apresenta soluções inteligentes, como o Modern Standby, que permite ativação do dispositivo em um segundo,e aplicativos que abrem instantaneamente quando a caneta inteligente é retirada do chassi. Perfeito para quem está sempre em movimento, o lançamento conta com bateria com duração de até 12 horas e carregamento rápido, que permite até 80% de carga em uma hora*.

Para contribuir com a conectividade, o notebook conta com Wi-Fi 6, que oferece mais de 40%** de velocidade para executar tarefas que utilizem internet sem fio, possibilita que vários equipamentos se conectem sem comprometer o desempenho da rede e diminui a interferência de outros dispositivos, um dos principais problemas que afetam a performance da rede.

Elegância, performance e versatilidade

O ThinkBook 14s Yoga pesa apenas 1,5kg e sua estrutura produzida em metal confere uma construção robusta, aliada a um design estiloso. A tela Full HD com Dolby Vision™ e Corning® Glass sensível ao toque possui bordas ultrafinas para alcançar 86% de aproveitamento do visor. Além disso, conta com alto-falantes Harman e microfones de matriz dupla que permitem videoconferências de alta qualidade. Outro recurso importante para videoconferências é a câmera HD 720p, que oferece imagens mais nítidas e inclui obturador físico para proteger a privacidade quando a webcam não está em uso.

Com um simples toque no botão liga/desliga com leitor de impressão digital, o usuário pode acessar seu dispositivo com rapidez e segurança O teclado opcional retroiluminado possui teclas de atalho e, com ele, um toque conecta ao Skype for Business (conta necessária) ou aos Serviços Lenovo. Outros recursos inteligentes incluem Flip to Boot, Resfriamento Inteligente, aumento da resolução de vídeo.

Segurança e serviços

Para manter os dados protegidos, o ThinkBook 14s Yoga conta com o conjunto integrado de soluções de segurança ThinkShield, incluindo o Módulo de Plataforma Confiável (TPM), que usa criptografia para diminuir a possibilidade de invasão. Com ele, as portas seriais, paralelas, USB, de áudio e de rede podem ser desativadas. Além disso, uma senha de BIOS pode ser configurada, bem como uma senha de inicialização para garantir que o acesso permaneça restrito.

Para melhorar a experiência e aumentar a eficiência dos clientes corporativos, o serviço Premier Support pode ser contratado. Com ele, o usuário final ou a equipe de TI têm acesso a um contato direto com técnicos capacitados e comprometidos a resolver problemas de maneira rápida e precisa.

O ThinkBook 14s Yoga está disponível a partir de R$ 9.999,00 e pode ser adquirido por meio do site oficial da Lenovo ou Lenovo Business Center no 0800 536 6861. Clique aqui para imagens em alta resolução. Para mais informações acesse www.lenovo.com

*Carregamento com o notebook desligado. A duração de bateria e o tempo de carregamento podem variar de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. Os resultados reais podem variar.

** Para obter o benefício é necessário possuir um roteador novo no padrão Wi-Fi 6. 40% mais rápido do que o melhor Wi-Fi 5 disponível para os consumidores hoje.

Especificações técnicas: