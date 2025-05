DB1 Inaugura nova sede totalmente futurística e estruturada para o trabalho híbrido

Na contramão da tendência global de trabalho remoto em definitivo e empresas sem sede, o Grupo DB1 inaugura nesta quinta-feira, 13 de maio, a sua nova matriz no edifício Le Monde, Zona 01 de Maringá, para que as pessoas possam trabalhar em sistema híbrido ou presencial.

Veja a nova sede da DB1 no vídeo a seguir:

Pensado para garantir a segurança dos colaboradores e promover a colaboração de qualquer lugar do mundo, o novo escritório conta com espaços colaborativos que integram pessoas remotas e presenciais na mesma sala, cápsulas individuais para reuniões, espaços de ideação, estúdios e um sistema de inteligência artificial que ajuda a fazer a gestão de todo o espaço. As modernas instalações usam tecnologia de reconhecimento facial para a abertura de portas, catracas livres de toque para a entrada e um sistema de renovação de ar que garante a troca e a filtragem com o foco em diminuir os riscos de doenças.

Uma sede própria com 1658 m² útil e um investimento total de 15 milhões, a nova sede do Grupo tem capacidade para 380 colaboradores simultâneos e conta com 15 salas de reuniões altamente equipadas para web/vídeo conferência. Com ênfase em garantir colaboração, flexibilidade, saúde e a segurança dos colaboradores, a estrutura vem com muita tecnologia embarcada para que o conceito de inovação tecnológica continuasse sendo verdadeiro, tendo em vista que as relações de trabalho e negócios nunca mais serão as mesmas.

Saúde e bem-estar

O novo normal exigiu uma adaptação da obra para assegurar a saúde das pessoas. Entre as inovações resultantes dessa necessidade estão o conceito “no touch”. Assim, as pessoas não precisam utilizar a digital ou tocar nas portas e demais barreiras de acesso. Para o ingresso de colaboradores e visitantes é utilizada a tecnologia de reconhecimento facial que abre as portas principais. Já as catracas abrem com o crachá, mas sem a necessidade de tocar ou de empurrar o mecanismo com o quadril.

Para separar os colaboradores e evitar que partículas sejam liberadas para os demais, foram utilizados vidros em todas as estações de trabalho. O ambiente todo possui um sistema de renovação de ar que minimiza riscos de contaminação, limpando o ar de impurezas e jogando as partículas fora.

Também foram instaladas portas e janelas em ambos os lados, o que garante a ventilação cruzada de modo que o ar circule por todo o espaço. Já os ambientes de descompressão foram todos pensados com o foco no conforto das pessoas e fazem referência aos famosos cafés dos grandes centros, com luzes neon e sofás togo, entre outros detalhes decorativos.

Modelo de trabalho focado em integração e colaboração

O novo modelo de trabalho adotado pelo Grupo flexibiliza a estadia do colaborador nas sedes. Dessa forma é possível escolher entre trabalhar presencialmente, remotamente ou de forma híbrida. No caso do modelo híbrido, é possível utilizar as instalações da nova sede, bem como as de Presidente Prudente/SP e Campo Grande/MS, em dias específicos da semana mediante agendamento por meio de um aplicativo. São realizadas higienizações e esterilizações dos ambientes em vários momentos do dia para que outras pessoas também possam trabalhar na posição desocupada por outra pessoa.

A sede também conta com um ambiente próprio para pessoas que trabalham na modalidade 100% remota utilizarem quando estiverem na sede. Trata-se de um espaço de compartilhamento de coworking, que também poderá ser reservado pelos colaboradores, sempre respeitando o período de intervalos para limpeza e esterilização.

Tecnologia e interatividade

Entre as inovações tecnológicas utilizadas no espaço estão o Tinbot, primeiro robô brasileiro interativo que reúne Inteligência Artificial, Cognição e IoT (Internet of Things) – que recepciona, cumprimenta e interage com todos que entram na sede mediante identificação.

A nova sede é um escritório vivo. Esse conceito é tangibilizado pela presença de DAISY, o projeto de robótica que é a “alma da tecnologia” e acompanha colaboradores e visitantes durante todo seu percurso na empresa. Ela interage dando boas vindas e guiando as pessoas em sua estada, além de interagir sobre o dia a dia, brincar nas pausas para o café e realizar atividades como mudar a cor das luzes dos corredores, bem como outras interações incríveis. Para permitir que todos se comuniquem com pessoas que estejam nas outras sedes é utilizado um painel interativo tecnológico que conecta as pessoas nos corredores da DB1 entre todos os prédios do Grupo. Ambos projetos de robótica foram criados pela empresa do Grupo DB1, a Tinbot Robótica, primeira empresa de robótica do Brasil a criar e vender robôs no país.

As novas instalações também contam com um data center especial que, além de toda a tecnologia necessária para armazenar os dados das empresas do grupo, possui um sistema de nobreak com duração de 3 horas, seguido de gerador, que, juntos, funcionam para que não falte energia em todo o espaço. O mesmo datacenter possui controle de temperatura, fumaça, líquidos, umidade e um cabeamento antichamas. A nível de curiosidade, foram utilizamos aproximadamente 20 km de cabos em toda a extensão da construção.

Para Ilson Rezende, fundador e CEO do Grupo DB1, o foco das novas instalações é a integração de todas as realidades do novo normal. “Nas salas de reunião as pessoas podem interagir, seja do escritório de Maringá ou de qualquer lugar do mundo. Criamos ambientes de colaboração. Aqui, as pessoas podem ou não ter a sua mesa, podem estar em Maringá, na DB1 ou em qualquer outro lugar, basta reservar esse espaço por meio dos aplicativos e canais de reserva. A pessoa poderá estar no espaço mais conveniente e produtivo para ela e ao mesmo tempo integrada aos demais membros do time, independente em qual local do mundo elas estejam. Enfim, As pessoas podem estar remotas, mas elas estarão sempre presentes!”

Sobre o Grupo DB1:

O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá – PR – Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços “premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, DUCZ, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 11 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). O Grupo DB1 também foi reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados jornais britânicos, como uma das 500 empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema “Sua luz move o universo DB1”, e como parte do Código de Cultura do grupo, todos na organização trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.

Mais informações: https://www.db1group.com/