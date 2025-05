Intelbras apresenta nova linha de Nobreaks interativos com design moderno e ergonômico produzidos no Brasil

A Intelbras (INTB3), indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias com 45 anos de história, acaba de lançar uma linha de Nobreaks interativos com design moderno e ergonômico que leva o nome de ATTIV. Os equipamentos totalmente produzidos no Brasil contam com diferentes potências e podem ser utilizados na horizontal ou vertical. Todos os produtos da linha, que conta com cinco modelos, possuem nove níveis de proteção para aparelhos simples, funcionando contra curto-circuito, blecaute, variação de frequência, surtos na rede elétrica, sobreaquecimento, sub/sobretensão, sobreaquecimento no inversor e descarga total das baterias.

A ação amplia ainda mais o portfólio de Nobreaks da Intelbras, que oferece opções para empresas e residências. Os modelos ATTIV 700 VA e ATTIV 600 VA já foram lançados e o restante da linha nacional até 1800 VA estará disponível no mercado ao longo de 2021. “Além de todos os atributos técnicos da linha ATTIV, a Intelbras também investiu e se preocupou em desenvolver produtos com um design elegante. Com isso, os equipamentos se tornam parte da decoração do ambiente, sendo modernos e atrativos” explica Maria Helena Garcia, Gerente do segmento de Nobreaks da Intelbras. “Sabemos que muitas pessoas se preocupam em esconder esse tipo de dispositivo, mas agora eles podem ficar à vista de todos como um objeto tecnológico”, complementa a executiva.

O Brasil é recordista mundial em descargas elétricas, foram 144 milhões somente em 2020 segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Por conta disso, os nobreaks são indispensáveis em casos de falta de energia elétrica, evitando a perda de produtividade e interrupções inesperadas. “A Intelbras possui inovação em seu DNA e esses lançamentos mostram ainda mais o quanto nos preocupamos em desenvolver tecnologias e produtos que tenham impacto positivo na rotina dos usuários e sejam acessíveis a todos”, pontua a executiva.

Linha ATTIV

Com design ergonômico e acabamento em alto brilho, a linha ATTIV garante versatilidade para os consumidores, que podem utilizá-los na posição vertical ou horizontal. Indicados para eletrônicos do dia a dia, como TV’s, home theaters, modems, vídeo games, roteadores, switches, câmeras e DVRs, eles são capazes de prolongar a vida dos aparelhos e trazer segurança para residências e empresas. Além disso, os aparelhos possuem religamento automático, onda em formato correto é usar senoidal por aproximação (retangular) no modo bateria e recarga automática mesmo se o nobreak estiver desligado.

“Em 2020, o aumento da demanda por equipamentos de informática e de segurança trouxe uma alta busca por produtos de Energia, como suporte e complementariedade, levando o segmento da Intelbras a alcançar resultados positivos, mesmo neste período delicado de pandemia. Estamos muito contentes com o lançamento da linha ATTIV, ela chega para complementar o nosso portfólio”, finaliza Maria Helena.

Os modelos

ATTIV 700 VA – 4 tomadas de saída e potência nominal de pico 700 VA/ 350 W. Equipamento já disponível no mercado;

ATTIV 600 VA – 4 tomadas de saída e potência nominal de pico de 600 VA/ 300 W. Equipamento já disponível no mercado;

ATTIV 1200 VA – 8 tomadas de saída e potência nominal de pico de 1200 VA/ 600 W Lançamento previsto para junho de 2021;

ATTIV 1400 VA – 8 tomadas de saída e potência nominal de pico de 1400 VA/ 700 W Lançamento previsto para setembro de 2021;

ATTIV 1800 VA – 8 tomadas de saída e potencial nominal de pico de 1800 VA/ 900 W Lançamento previsto para dezembro de 2021;

O ATTIV 700 VA já pode ser encontrado nas revendas parceiras e no e-commerce da Intelbras. Os produtos contam com dois anos de garantia e um ano para as baterias.