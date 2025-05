Samsung apresenta seminário técnico para exibição de recursos inovadores de MICRO LED, Neo QLED e TVs Lifestyle

A Samsung Electronics, fabricante líder mundial de TVs por 15 anos consecutivos, anunciou hoje os detalhes do Tech Seminar de 2021 – evento que destaca a tecnologia, os recursos e a inovação da nova linha de produtos deste ano, detalhando ainda mais a Neo QLED 8K e 4K, MICRO LED, o premiado portfólio Lifestyle da Samsung e monitores.

Os seminários da Samsung têm sido um evento essencial para exibir informações detalhadas e oferecer uma experiência prática e exclusiva dos novos dispositivos para a imprensa. Neste ano, o Tech Seminar conta com participantes de oito regiões diferentes. Os jornalistas terão a chance de ter mais informações detalhadas sobre avanços técnicos, seguido por uma sessão de perguntas e respostas que trará informações diretamente dos engenheiros e líderes do Headquarter da Samsung.

A linha de produtos 2021 da Samsung está equipada com hardwares e softwares avançados e projetados para fornecer uma experiência visual inimaginável. Os avanços tecnológicos da Samsung habilitaram uma qualidade de imagem excepcional, recursos inteligentes e aprimoraram experiências gamers, junto com recursos e serviços integrados ao estilo de vida, que permitem proporcionar o máximo em versatilidade.

Durante o seminário, os participantes terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre os seguintes dispositivos:

• Neo QLED 8K, 4K e qualidade de imagem: Mini LEDs estão no centro da inovação e, combinados com a tecnologia Quantum Matrix da Samsung e o processador Neo Quantum de última geração, as Neo QLEDs trazem uma revolução no brilho e contraste, com imagens mais nítidas e realistas, texturas mais precisas e os mais complexos detalhes em cenas escuras e claras. Tudo com isso com a garantia exclusiva de 10 anos contra o efeito burn-in¹.

• MICRO LED: Ao contrário de qualquer outra tela atualmente disponível no mercado, a MICRO LED Samsung produz cores e brilho surpreendentes com tecnologia de tela LED autoemissiva junto com um processador Micro AI totalmente novo que oferece conteúdo HDR.

• Atividade em casa: a linha de TVs de 2021 inclui vários recursos e aplicativos inteligentes, incluindo Samsung TV Plus, que são frequentemente atualizados para aprimorar a usabilidade do produto, acompanhando as necessidades dos consumidores modernos.

• Experiências gamer: as TVs 2021 Neo QLED da Samsung oferecem a melhor experiência gamer até mesmo para os heavy users. Os novos recursos, como Super Ultra Wide Game View (visualização de jogo em 3 diferentes proporções de tela), Auto Game Mode (modo de jogo automático) e Menu de Jogo, colaboram para um melhor desempenho, além de melhor fluidez de imagem com o FreeSync Premium Pro, tempo de resposta reduzido e som mais completo e imersivo, impulsionado por IA.

• Linha Lifestyle: este premiado portfólio da Samsung vem equipado com novas características e extensões de polegada para o modelo The Frame, além da inédita The Serif no segundo semestre e de uma atualização para a The Sero que permitirá novas funcionalidades e compatibilidade com outros sistemas operacionais de celulares. A linha, que já é sucesso mundo afora, tem a The Frame como carro chefe- TV que redefiniu o conceito de televisão, transformando a tela preta da TV desligada em impressionantes obras de arte² – são mais de 1 milhão de unidades vendidas globalmente desde 2017.

• Smart Monitor: Viver em um novo normal exigiu que a Samsung desenvolvesse produtos que se adequassem a essa realidade. Os consumidores se tornaram mais exigentes e, cada vez mais, buscam soluções que atendam as suas necessidades. Para isso, a Samsung traz ao mercado os novos Smart Monitor M7 e M5³, as primeiras telas “faz tudo” do mundo construídas no sistema operacional Tizen, que permitem aos usuários trabalhar, aprender, se entreter ou assistir a conteúdos de qualquer lugar, a qualquer hora.

“O avanço da Neo QLED 2021 e sua qualidade de imagem demonstram o que as inovações de hardware de última geração podem alcançar junto com o aprimoramento de IA exclusivo da Samsung e recursos inteligentes”, disse Simon Ilkyung Sung, Vice-presidente Executivo da divisão de Visual Display da Samsung Electronics. “Temos o prazer de compartilhar nossas mais recentes inovações em monitores, adaptadas às necessidades de nossos clientes, e esperamos que eles continuem a desfrutar de nossos dispositivos.”

Para obter mais informações sobre a linha de produtos de TV 2021 da Samsung, visite http://www.samsung.com.br .