Epson lança novos projetores portáteis de alto brilho

A Epson, líder mundial em equipamentos de projeção, anuncia o lançamento no mercado brasileiro dos projetores portáteis da linha PowerLite®. Com tecnologia 3LCD, os equipamentos garantem cores brilhantes e projeções de imagens de até 300 polegadas com clareza e alta qualidade, em espaços de diferentes tamanhos e iluminação.

“Os lançamentos da nossa linha voltada ao consumidor vêm para expandir as possibilidades de projeções em diferentes situações e ambientes como escritórios e escolas. Nossos equipamentos foram desenhados de forma que sejam fáceis de usar, entregando imagens de alto brilho e nitidez, com excelente custo-benefício”, explica Guilherme Naves, gerente de Produtos da Epson.