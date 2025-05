Promoção de lançamento do smartfone Poco M3 Pro 5G

O smartfone Poco M3 Pro 5G acabou de ler apresentado e os leitores do Guia do PC podem aproveitar um ótima promoção de lançamento! Basta acessar a página do produto pelo link: https://bit.ly/3f0OZMy , coletar o cupom de desconto de U$ 15 (15 dólares) e depois usar o código: 10M3PRO na página de fechamento do pedido para ganhar mais U$ 10 dólares de desconto.

O preço final do produto, dependendo da versão vai ficar entre U$ 145 e U$ 165 dólares. É claro que as importações pelo AliExpress podem ser taxadas. Mesmo assim, o custo/benefício desse smartfone é muito bom, pois ele tem características excelentes. As principais são:

Display de 90Hz, 6.5 polegadas FHD+

com comutação dinâmica da taxa de atualização. É a primeira vez que a Poco coloca uma alta taxa de atualização (90 Hz) na série M. Essa taxa de atualização de 90Hz tem comutação dinâmica o que aumenta a duração da bateria. O display agora também usa a tecnologia DotDisplay, tornando-o mais premium

Bateria de 5000mAh (tipo) com carregamento rápido de 18W

A bateria tem 5000mAh e com a comutação dinâmica e o processo de fabricação do processador de 7nm, permite que o telefone ultrapasse 2 dias de uso moderado. Além disso, o carregamento rápido de 18W já está se tornando um padrão para smartfones de entrada e também gama média. O carregador que acompanha o produto é de 22,5W que pode carregar outros dispositivos também.

Câmera tripla AI de 48MP

A câmera tem ótima qualidade e é muito fácil de usar. Com os recursos de vídeo como time-lapse, o M3 Pro é ideal para quem gera conteúdo para o mundo das mídias sociais. As lentes de macro e profundidade de campo, dão opções extras além da câmera principal.

Design do POCO M3 Pro 5G

O Poco M3 Pro tem um recurso essencial adicional e conta com NFC, além de três novas cores: Power Black, Cool Blue e Amarelo POCO. O dispositivo é bem leve, pesa só 190 gramas

Custo/Benefício

Para um smartfone 5G com tantos recursos, o preço é bem em conta!

Características técnicas do Poco m3 Pro:

CPU: MediaTek Dimensity 700 Cpu octacore, até 2.2ghz

Tela: 6.5 Polegadas 2400x1080p fhd + com display de 90Hz de taxa de atualização

RAM + ROM: 4GB + 64GB ou 6GB + 128GB

Câmeras: 48mp + 2mp + câmera traseira tripla de 2mp, câmera frontal de 8mp

Bateria: 5000 Mah, suporte 18w carregamento rápido, 22.5w carregador rápido na caixa

OS: MIUI, versão global, suporte a múltiplos idiomas e Google play

Outros: wi-fi, bluetooth 5.1, gps, identificação de impressão digital, desbloqueio de rosto por IA, tomada de fone de ouvido de 3.5mm, NFC

Redes:

5G: n1,n3,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n66,n77,n78

4g: lte fdd b1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66

4g: lte tdd b38/40/41

3g: wcdma b1/2/4/5/8

2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz