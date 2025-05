Avell Notebooks lança nova linha de notebooks gamer de alta performance

Referência no mercado brasileiro de alta performance, a Avell Notebooks apresenta ao público sua nova linha com foco em gamers e streamers: a Avell Gamer Storm.

Entendendo os impactos causados pelo isolamento social, que gerou aumento significativo no consumo de jogos eletrônicos, a Avell inaugura seus lançamentos 2021 com o Storm One, especializado em oferecer a melhor performance e experiência gráfica para jogos online.

Dentre os grandes diferenciais do Storm One, o pioneirismo Avell como a primeira marca no Brasil a comercializar um notebook equipado com a nova NVIDIA GeForce RTX 3060, placa de vídeo da mais nova tecnologia Ampere criada pela NVIDIA.

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DO STORM ONE

Pensado para entregar potência, mobilidade e conectividade aos gamers brasileiros, o Storm One tem um design slim, pesa apenas 2.55kg e tem a espessura fina, menor que 2,5cm – o que o torna leve, compacto e poderoso.

Sua tela Quad HD com taxa de atualização de 165 Hz, alta fidelidade de cores (100% sRGB) e níveis de contraste de 300 nits, o produto entrega uma experiência gamer ainda mais imersiva e fluída.

Ainda como diferencial, seu touchpad chega em um modelo grande e flexível, que proporciona maior controle, além de evitar que os usuários realizem ações indesejadas com sua função de bloqueio.

Desempenho

Atendendo a pedidos, o Storm One vem equipado com o processador AMD da série de alto desempenho, AMD Ryzen Série 4000, nas opções AMD Ryzen 5 4600H e AMD Ryzen 7 4800H e com a nova placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 que permitem aos usuários jogarem os games mais atuais usando o poder da Ampere, a 2° geração da arquitetura RTX da NVIDIA.

O desempenho melhora ainda mais com Ray Tracing Cores e Tensor Cores aprimorados, novos multiprocessadores de streaming e memória G6 de alta velocidade. Como também, a NVIDIA Reflex oferece a melhor vantagem competitiva, a latência mais baixa e o menor tempo de resposta comparado com suas últimas gerações de placas de vídeo.

Outro fator importante é a otimização do uso de energia. Com a tecnologia DDS, ocorre a mudança automática entre processador e placa de vídeo conforme a demanda de cada aplicativo ou software utilizado e também histórico de experiência do usuário.

Conectividade e design térmico

Uma diversidade de entradas que garantem um desempenho eficiente: USB 3.1 Geração 1 e 2, USB Tipo C Geração 2 com DisplayPort, HDMI, leitor de cartão SD , Wi-Fi 6 e suporte para Windows Hello.

O notebook ainda é equipado com um sistema de resfriamento chamado XCooling de 3° geração, com 5 tubos de cobre para dissipação do calor e quatro saídas de ar com ventiladores duplos, pensando em maximizar o desempenho da CPU e GPU, mantendo temperaturas seguras para o melhor desempenho dos componentes.

Personalização

O Storm One possui além do teclado retroiluminado em RGB com possibilidade de personalização em mais de 16,4 milhôes de cores, também é possível alterar dois LEDS em suas laterais abaixo da tela com a mesma possibilidade de customização..

Conheça mais sobre as funcionalidades do Storm One em Avell.com.br

A pré-venda começa hoje, dia 20/05.