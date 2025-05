Vivo tem semana de ofertas em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd

Em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd – celebrado mundialmente em 25/05 – a Vivo apresenta ofertas e condições de pagamento especiais com produtos e serviços voltados ao mundo tecnológico seja ele gamer, geek ou nerd. A ação tem como objetivo aproximar ainda mais a operadora destes públicos e acontece de 21 a 27 de maio com vendas omnichanel – lojas físicas, atendimento Vivo em Casa e Loja Online (http://lojaonline.vivo.com.br) -, parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito e frete por conta da Vivo. A plataforma de relacionamento da empresa, o Vivo Valoriza, também reúne diversos benefícios para clientes aproveitarem na celebração da data.

“A Vivo vem ampliando seu portfólio de eletrônicos para oferecer soluções cada vez mais completas para todas as necessidades dos consumidores, dentro do conceito Tem Tudo na Vivo. Os acessórios e gadgets dessa campanha atendem os diversos perfis de gamers e entusiastas das culturas geek e nerd, que já estão mais familiarizados com a tecnologia, até quem quer começar a transformar sua casa em uma smarthome com apenas um produto”, afirma Alan Hessel, diretor de Consumer Electronics da Vivo.

A sinergia da Vivo com o público gamer é consolidada. Dados da recém-divulgada Pesquisa Game Brasil (PGB) 2021, revelam que a Vivo é a marca mais conhecida entre as empresas de telecomunicações (83,3%) e mais consumida (44,3%) entre os respondentes do painel ‘Marcas do Coração’. Realizada pelo Sioux Group, através da unidade de negócios Go Gamers, ESPM e Blend New Research, o levantamento ouviu 12.498 pessoas nos 26 estados e no Distrito Federal, que elegeram as companhias, serviços e produtos mais utilizados e conhecidos pelo público que curte jogos eletrônicos no País.

Os fãs de animes, HQs, heróis ou batalhas intergaláticas não precisam jogar a toalha, nem viajar em busca do verdadeiro motivo do número 42 ser a resposta para tudo, para iniciar ou turbinar seu arsenal tecnológico. A Vivo faz essa ponte e traz uma seleção com itens de alta performance, desempenho e precisão para garantir a melhor experiência com condições especiais em produtos gamers e tecnológicos, como os headsets gamers Quantum 400, da JBL (por 21x de R$ 27), o Logitech G935 sem fio (por 21x de R$ 55) e ainda o Brutal HS412, da OEX Game (por 21x de R$ 17). Para quem prefere a experiência com fones intra-auriculares, a Vivo selecionou o Samsung Galaxy Buds Pro ou o Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition (ambos por 21x de R$ 48) e o AirPods com estojo de recarga sem fio (por até 21x de R$ 72).

Geeks e Nerds que curtem, além dos tabuleiros, jogos online, não podem perder batalhas ou atrasar movimentos por conta de um mouse e mousepad de baixa qualidade. Por isso, a Vivo tem opções de mousespads a partir de R$ 79 e mouses de alta performance e precisão com preços iniciando em R$ 89. Entre eles, o Mouse Gamer G502 Hero, da Logitech, está em oferta por R$ 269, ou 21 parcelas de R$ 13.

Como não se faz bom jogadores sem um teclado ágil, os melhores produtos estão na Vivo com preços a partir de R$ 179 em diversos modelos das fabricantes Logitech G, OEX Game e Razer.

Gamer de bolso – Igualmente fã e praticante do mundo gamer, a Vivo trouxe para o mercado brasileiro, com exclusividade entre as operadoras no País, o Lenovo Legion Phone Duel 5G, o primeiro smartphone completamente pensado para ser usado no formato horizontal e perfeito para quem prefere jogar diretamente no smartphone. Na Semana do Orgulho Nerd, o Lenovo Legion Phone Duel 5G está em oferta por 21x de R$ 243 (ou R$ 5.099 à vista), no plano Vivo Família 60GB. Com R$ 249,99 de assinatura mensal, este plano oferece 60GB de internet mensal e é possível incluir até uma linha adicional gratuitamente.

Ambiente conectado – Já pensou em disputar partidas, assistir às séries ou maratonar toda a trilogia preferida num ambiente tecnológico e único a cada episódio ou fase do jogo? Por isso, a Vivo trouxe para jogo produtos de Casa Conectada, como a Smart Lâmpada RGB+W Geonav (por apenas R$ 79), de até 16 milhões de cores RGB para vivenciar as melhores experiências com a comodidade de acionamento via smartphone e ainda contribuindo para o consumo elétrico com a tecnologia LED. Entram em oferta ainda câmeras inteligentes wi-fi; central de controle remoto para gerenciar equipamentos com infravermelho ao alcance das mãos; plugues inteligentes que permitem transformar em conectados equipamentos tradicionais como ventiladores, centrais de ar, cafeteira, entre outros.

Adicional aos itens de automação, a Vivo traz dispositivos de streaming de vídeo que transformam TVs comuns em smart, como o Google Chromecast 3 (por R$299 à vista) e a Apple TV 4K de 64GB (R$1.499), além de tablets como o Samsung Galaxy Tab A8 S Pen de 32GB, por 21 parcelas de R$ 34 e o Positivo T1075 10” (oferta exclusiva para Loja Online), ambos em oferta no Plano Vivo Internet Móvel 100GB, e ainda o iPad Air Wi-Fi + Cellular, por 21x de R$ 339.

Estas e outras ofertas da Semana do Orgulho Nerd na Vivo podem ser encontradas na Loja Online da Vivo, com frete grátis. Pelo Vivo em Casa, os consumidores podem adquirir os produtos diretamente via atendimento remoto e retirar nas lojas físicas pelo sistema drive-thru, oferecido pela companhia em todas as regiões brasileiras, ou ainda diretamente nas lojas da Vivo¹.

E-Sports no Vivo Valoriza – Para celebrar a data o Vivo Valoriza reúne diversas opções de marcas e benefícios do mundo dos games. Desde jogos a equipamentos de informática. Para o Dia do Orgulho Nerd, a plataforma oferece vouchers exclusivos para descontos com parceiros da empresa, como Hype Games, OEX Games, World of Warships, entre outros. Confira abaixo as oportunidades:

Hype Games: 6% de desconto na Playstation Plus e Gift Cards, 7% de desconto na Xbox Game Pass e Gift Cards, 6% de desconto em diamantes do Free Fire, até 15% de desconto em jogos da Steam, entre outros.

OEX Games: Desconto de 20% no site em produtos como mouse, teclado, headset e outros.

World of Warships: 5 dias de conta premium e pacote de benefícios do jogo.

Vivo Keyd – A Vivo investe há mais de 7 anos no mercado gamer e renovou até 2022 o contrato de patrocínio do Vivo Keyd, um dos mais importantes e tradicionais clubes de esportes eletrônicos do cenário sul-americano. O patrocínio teve início em 2014 e permanece com o naming rights da marca, contemplando equipes profissionais nas modalidades mais competitivas e de maior audiência dos eSports. Clientes Vivo Valoriza podem resgatar vouchers que oferecem até 20% de desconto na loja online GOKEYD.

¹Lojas Vivo com acessórios gamers disponíveis:

BA: Vivo Iconic Store Salvador

DF: Vivo Iconic Store ParkShopping Brasília

GO: Loja Vivo Goiânia Shopping

MG: Vivo Iconic Store Shopping Diamond Mall

PA: Loja Vivo Pátio Belém

PE: Loja Vivo Shopping Recife

PR: Vivo Iconic Store Barigui

RS: Loja Vivo Praia De Belas

RJ: Vivo Iconic Store Megastore Barra Shopping e Loja Centro Rio

SP: Vivo Iconic Store Shopping Morumbi; Vivo Iconic Store Shopping JK Iguatemi; Loja Vivo Shopping Anália Franco; Loja Vivo Iguatemi; Loja Vivo Shopping Vila Olímpia; Loja Vivo Shopping Tamboré; Loja Vivo Rio Preto Shopping e Vivo Iconic Store Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto.