Especialistas revelam segredos da engenharia por trás da dobradiça do Galaxy Z Fold2 5G

Abrir e fechar o smartphone pode parecer uma ação simples, mas quando se trata de dobráveis, cada tecnologia representa milhares de horas de pesquisa e inovação. Em nenhum lugar isso é mais aparente do que na tecnologia da dobradiça que se encaixa perfeitamente no corpo do dispositivo com o mecanismo CAM, que apareceu pela primeira vez no Galaxy Z Flip e, posteriormente, no Galaxy Z Fold2 5G¹. A Samsung desenvolveu o novo design para enfrentar alguns dos desafios do Galaxy Fold original, aprimorando a durabilidade e proporcionando o Modo Flex², uma maneira totalmente nova para os usuários se engajarem com seus dispositivos.

Entenda diretamente com os especialistas como a Samsung desenvolveu a dobradiça do Galaxy Z Fold2 5G¹:

Evolução da dobradiça

O Galaxy Fold, primeiro smartphone com tela³ dobrável do mundo, avançou fronteiras do formato dos dispositivos móveis. O Galaxy Z Fold2 5G¹, por sua vez, “pegou emprestado” o mecanismo de dobradiça do Galaxy Z Flip e o ajustou para atualizar a experiência dobrável.

“A dobradiça com o mecanismo CAM, introduzida pela primeira vez no Galaxy Z Flip, recebeu feedback positivo dos usuários sobre o Modo Flex² e sobre sua experiência de dobradiça estável, por isso gostaríamos de manter esses pontos fortes no novo produto”, disse SeungHyun Hwan, do Grupo de P&D Mecânica Avançada da Samsung Electronics.

A nova dobradiça usa uma estrutura CAM especial com duas partes mais elevadas que se interligam em etapas, mantendo o dispositivo aberto em diferentes ângulos, proporcionando a possibilidade do Modo Flex². O Galaxy Z Fold2 5G¹ possui maior força de retenção, sustentando o dispositivo desdobrado em 180 graus e evitando que ele se feche acidentalmente. Para atender às necessidades de seu tamanho, o Galaxy Z Fold2 5G¹ tem mais estruturas CAM e molas do que o Galaxy Z Flip, mantendo um design compacto.

Por dentro do design

Embora pareça simples por fora, este recurso é bastante complexo, sendo composto por mais de 60 elementos extremamente pequenos. Os engenheiros não foram a única equipe envolvida em trazê-la à vida – a equipe de design de produto também desempenhou um papel fundamental.

“Precisávamos encontrar uma solução complexa. Depois de revisar dezenas de versões com a equipe de design, fomos capazes de construir um espaço ideal para colocar a dobradiça, que é como criamos o design final”, afirmou Hwan.

Tecnologia

Um dos maiores desafios do desenvolvimento de um dispositivo dobrável é garantir que a dobradiça mantenha-se limpa, evitando danos à tela³, uma vez que a dobradiça, por característica própria, costuma ter um pequeno espaço que permite que o dispositivo abra a feche.

“Precisávamos desenvolver uma tecnologia que pudesse fechar a lacuna inevitável entre a carcaça frontal e a dobradiça. Nossa solução foi a tecnologia Sweeper (Varredura), que usa elasticidade para fechar a lacuna mesmo em movimento”, explicou Hee-Cheul Moon, do Grupo de P&D de Mecânica Avançada da Samsung Electronics.

Para atender às demandas do Galaxy Z Fold2 5G¹, a tecnologia Sweeper precisou atender a três condições básicas. Em primeiro lugar, precisava ser durável para conseguir acompanhar a maneira como as pessoas usam seus smartphones dobráveis. Ela é capaz de suportar ao menos 200 mil movimentos de abrir e fechar. Em segundo lugar, precisava manter a elasticidade do movimento de todos os minúsculos componentes da dobradiça. Por último, o mecanismo precisava ser pequeno o suficiente para garantir que o repetido processo de abre e fecha do Galaxy Z Fold2 5G¹ fosse suave. Após investigar 98 ideias diferentes, sem muito sucesso, os engenheiros da Samsung acabaram se inspirando em um objeto já conhecido, o aspirador de pó doméstico.

“A escova de um aspirador de pó é um corpo elástico feito de fibras. E parecia ser curto o suficiente para o nosso dispositivo. Conseguimos produzir fibras menores que 1mm e transformá-las em peças compatíveis com a expectativa de vida e elasticidade do smartphone”, disse Moon.

**Todas as especificações e descrições fornecidas aqui podem ser diferentes das especificações e descrições reais do produto. A Samsung reserva-se o direito de fazer alterações nesta página e no conteúdo aqui contido, incluindo, sem limitação, funcionalidade, recursos, especificações, GUI, imagens, vídeos, benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade, recursos e quaisquer outras informações do produto, sem aviso prévio.

¹ Habilitado para a tecnologia 5G. Consulte a disponibilidade da sua operadora para mais detalhes. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário.

² A dobradiça suporta o modo Flex em ângulos entre 75° e 115°. Para sua conveniência, esse modo também pode ser ativado antes ou depois dessa faixa de ângulos. Pode ser difícil manter o modo Flex em movimento devido a tremores ou outros movimentos. Recomendamos manter o celular imóvel durante o Modo Flex. Alguns aplicativos podem não suportar o Modo Flex.

³ Pode-se notar um vinco no centro da tela principal. Isso é uma característica natural do smartphone.