Cadê sua toalha? Dia 25 é dia do orgulho nerd!

Se antes ser nerd era um sinônimo de bullying e introspecção, os próprios nerds revolucionaram a palavra. O escritor Douglas Adams, faleceu em 2001, mas seu legado se estende por 10 anos: O Guia Mochileiro das Galáxias, saga de ficção científica escrita por ele, movimentou uma série de jovens dos anos 90 e 2000, sendo traduzida em mais de 30 idiomas.

A saga conta as aventuras do inglês Arthur Dent, que tem sua casa destruída por máquinas já no começo da história. Seu amigo, Ford Prefect, revela ser um alienígena disfarçado e o informa que o planeta Terra será destruído para a construção de uma via espacial. Juntos, eles fogem e iniciam suas aventuras pela galáxia, onde encontram diversos outros personagens marcantes, como o robô depressivo Marvin, a humana Tricia McMillan e o presidente da galáxia Zaphod Beeblebrox.

Os amantes da saga, decidiram homenagear o autor no dia 25 de maio, dia da toalha, que segundo Adams, é o objeto essencial para dar apoio psicológico, se esquentar, ajudar em uma luta, proteger contra substâncias tóxicas e claro, se enxugar. Além disso, outro ponto marcante na data é o dia da estreia do primeiro filme da Saga Star Wars Para Jefferson Vendrametto, Diretor de Relações Institucionais do CEBRAC : “As crianças que amavam essas histórias, hoje são pais e passam a paixão para seus filhos, e por isso, é tão importante comemorar o Dia do Orgulho Nerd. Atrelada às ficções, estas histórias possibilitaram o desenvolvimento tecnológico, como videogames, computadores e super heróis ”

A rede CEBRAC, tem cursos na área de tecnologia como criação de games e robótica que tiveram grande procura durante 2020. “O setor de tecnologia, não acompanhou a revolução tecnológica do ano passado, diariamente no CEBRAC Empregos temos vagas para cursos de tecnologia. Nossos profissionais além de toda a tecnologia, tem um módulo sobre gestão de empresas para que nossos alunos aprendam a administrar esses trabalhos que em sua maioria são freelancers. Muitas pessoas que perderam o emprego encontraram na tecnologia sua fonte de renda “, afirma Rogério Silva, CEO do CEBRAC

