TeamViewer lança lifeAR, o aplicativo que leva Realidade Aumentada ao dia a dia das pessoas

Se você pensa que Realidade Aumentada é coisa de ficção científica, disponível apenas para os mais avançados mercados e indústrias, prepare-se para o lifeAR – o novo aplicativo móvel da TeamViewer que chega para revolucionar o uso da tecnologia de Realidade Aumentada no dia a dia das pessoas.

O app está sendo lançado globalmente para o mercado consumidor, preenchendo a lacuna – e a demanda mundial – por tecnologias que promovam uma experiência aprimorada de interação entre as pessoas, do digital para o mundo físico ou vice-versa. Com o lifeAR, o consumidor final da TeamViewer pode agora, por exemplo, conversar digitalmente com amigos e familiares via iPhones ou smartphones Android com uso de anotações de RA e reconhecimento de localização. Na prática, o aplicativo vem facilitar as tarefas e as situações cotidianas, desde as mais simples às mais complexas, sendo benéfico em vários casos de uso móvel e on-the-go – como na prestação de apoio, e suporte em emergências domésticas ou na rua, em interações sociais e até mesmo em momentos em que alguém da família, um colega de trabalho ou algum amigo deseja uma opinião sobre compras conjuntas, a escolha do vestido de noiva para uma sobrinha, que modelos de sapatos comprar para os filhos ou dar um help para um tio que não sabe direito como usar a churrasqueira ou a furadeira.

O aplicativo lifeAR permite chamadas de vídeo de celular para celular com até seis pessoas, que podem adicionar uma série de marcadores de Realidade Aumentada, emojis, textos e desenhos ao mundo real à sua volta, tudo compartilhado e visualizado em conjunto e ao vivo através da alimentação da câmera de um dos dispositivos móveis dos participantes. As anotações de RA são permanentemente anexadas a objetos da vida real, mesmo que a visão do dispositivo seja momentaneamente rastreada para longe desses objetos. As anotações com código de cores permitem uma diferenciação fácil e uma interação aprimorada do usuário durante a experiência. Além disso, o aplicativo pode ser usado para criar tutoriais em vídeo do tipo “How To” para qualquer tipo de atividade. Todas as sessões podem ser gravadas ou pausadas para fazer screenshots que serão instantaneamente compartilhados em mídias sociais a partir do aplicativo.

O lifeAR tem por base a trajetória de sucesso da TeamViewer no campo do suporte remoto via Realidade Aumentada, ajudando a alavancar o uso de tecnologias de ponta, como o scanner LiDAR da Apple e o ARKit, bem como a API de profundidade do Google dentro do ARCore, para realizar colocações precisas de anotações em ambientes 3D. Tais tecnologias já integram as soluções empresariais TeamViewer de Realidade Aumentada, sendo amplamente utilizadas por inúmeras empresas em diferentes setores e verticais.

“Estamos entusiasmados em apresentar o app lifeAR aos consumidores em todo o mundo. A tecnologia de democratização é parte de nosso DNA, desde o início da TeamViewer. Ao longo dos anos, o software TeamViewer padrão foi baixado mais de 2,5 bilhões de vezes, tornando-se a personificação do suporte remoto de TI”, diz Hendrik Witt, CPO da TeamViewer. “Com o lifeAR, queremos ir além. Nosso objetivo era desenvolver um produto que permitisse às pessoas ajudar umas às outras nos mais variados cenários e desafios diários da vida cotidiana, seja para resolução de problemas, compartilhamento de conhecimento, tomada de decisões ou para interação social baseada em RA. Com o lifeAR, a tecnologia de Realidade Aumentada torna-se acessível e gratuita para todos, saltando do uso em aplicações industriais mais restritas para a amplitude das situações cotidianas. Estamos realmente ansiosos para descobrir os novos usos e os infinitos cenários criativos que as pessoas encontrarão para aproveitar o poder do lifeAR em suas vidas, e temos certeza de que isso servirá igualmente como combustível para nossos planos e o desenvolvimento de soluções e tecnologias empresariais de RA.”

O aplicativo lifeAR é exibido pela primeira vez em uma interação online entre o CEO da TeamViewer, Oliver Steil, e Toto Wolff, CEO e Chefe de Equipe da Mercedes-AMG Petronas F1 Team e Chefe de Equipe da Mercedes-Benz Motorsport, e o vídeo pode ser visto no canal de YouTube da TeamViewer (https://www.youtube.com/watch?v=7F2nQ0Wca78). Após o recente anúncio da TeamViewer como nova parceira e patrocinadora da equipe de corrida de F1 da Mercedes-AMG Petronas, a marca oficial da TeamViewer no carro de corrida será apresentada oficialmente dentro de uma sessão lifeAR antes do conceituado Grande Prêmio de Mônaco.

Gratuito, o aplicativo lifeAR está disponível para iPhones e smartphones Android em get.lifear.app (website apenas para smartphones).

Na web, a TeamViewer está em www.teamviewer.com e www.teamviewer.com/pt-br