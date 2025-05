Positivo lança smartphones Twist 4 Pro e Twist 4G com Camera Go e processador Octa-core

A Positivo apresenta a quarta geração da linha Twist com o lançamento de dois smartphones, o Twist 4 Pro e o Twist 4G. Com design moderno, novas cores e acabamentos (brilhante ou emborrachado), os smartphones contam com sistema operacional Android 10 (Go Edition) e processador Octa-core de 1,6 GHz que proporciona fluidez e agilidade para executar os mais diversos aplicativos. Entre os diferenciais, destaque para o aplicativo integrado Camera Go, da Google, que aumenta o poder de processamento dos aparelhos e permite ao usuário obter fotos com aparência profissional sem sobrecarregar o sistema. Consumindo pouca energia e pouco espaço de armazenamento, o app também aprimora a qualidade das fotos com vários recursos, como fundo desfocado (sem diminuir a qualidade das imagens) e mais equilíbrio de cor e luz. O recurso ainda permite traduzir imagens de texto para vários idiomas.

Para aproveitar todos os benefícios do aplicativo Camera Go, o modelo Twist 4 Pro tem câmeras frontal e traseira de 8MP e flash LED, que conferem ótima resolução às fotos, e tela de alta definição HD+ de 5,5″ com tecnologia IPS (In-Plane Switching), que garante maior precisão de cores e melhor visibilidade em ambientes muito claros, além de ser ideal para assistir a vídeos e séries. Com 64GB de armazenamento, tem espaço suficiente para salvar muitas fotos e vídeos e baixar diversos aplicativos. É um smartphone perfeito para quem precisa do celular para as tarefas do dia a dia, manter as redes sociais atualizadas e aproveitar o melhor do entretenimento. Está disponível nas cores Red Rubber e Black Piano.

Já o Twist 4G, com tecnologia de conectividade 4G, é o smartphone de entrada da linha. Vem com câmera frontal de 8MP para tirar selfies de ótima qualidade e tem capacidade de armazenamento de 32 GB. É ideal para quem utiliza aplicativos de mensagens e redes sociais, navega na web e deseja um aparelho mais econômico. O Twist 4G está disponível em Red Rubber e Cinza.

Os dois modelos vêm com carregador, cabo USB, capa e película para proteção do aparelho. O preço sugerido do Positivo Twist 4 Pro é de R$ 879,00 e o do Positivo Twist 4G é de R$779,00. Ambos estão disponíveis para compra na loja virtual da Positivo .

Especificações – Positivo Twist 4 Pro (S518)

Tela: 5.5″ HD+ IPS 18:9

Processador: Octa-Core 1.6 GHz

Memória RAM: 1 GB

Armazenamento: 64 GB

Câmera frontal: 8 MP

Câmera traseira: 8 MP

Conectividade: WiFi b/g/n + BT 4.2 + 4G

Conector: Micro-USB, entrada para fone P2

Bateria: 2.500 mAh

Cores: Black Piano / Vermelho Rubber

Sistema operacional: Android 10 GO

Especificações – Positivo Twist 4G (S509 4G)

Tela: 5.0″ FWVGA 16:9

Processador: Octa-Core 1.6 GHz

Memória RAM: 1 GB

Armazenamento: 32 GB

Câmera frontal: 5 MP

Câmera traseira: 8 MP

Conectividade: WiFi b/g/n + BT 4.2 + 4G

Conector: Micro-USB, entrada para fone P2

Bateria: 2.000 mAh

Cores: Cinza Chumbo / Vermelho Rubber

Sistema operacional: Android 10 GO