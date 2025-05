Intelbras lança modelo de controlador de acesso de baixo custo para pequenas e médias empresas

A Intelbras (INTB3), indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias com 45 anos de história, amplia sua linha de controladores de acesso e apresenta ao mercado o modelo de baixo custo SS 3530 MF FACE W. O equipamento possui tecnologia anti-fake, reconhecimento facial em até 0,3 segundos e preço 35% mais acessível do que modelos semelhantes disponíveis no mercado. O produto é indicado para instalação em ambientes internos de pequenas e médias empresas, condomínios, escolas e diversos órgãos públicos e privados.

O equipamento reconhece os usuários cadastrados mesmo diante de variações como mudança de roupa, corte de cabelo, uso de óculos e até mesmo uso máscara de proteção, equipamento essencial no combate da pandemia do novo coronavírus. Além disso, o SS 3530 conta com tecnologia anti-fake, sendo capaz de identificar a profundidade da imagem e impossibilitando o uso de fotos ou vídeos na tentativa incorreta de liberação dos acessos.

“Inovação faz parte do DNA da Intelbras, por isso, buscamos sempre democratizar o acesso dos nossos consumidores a tecnologias que protegem, conectam, aproximam e transformam a vida das pessoas. Estamos presentes em 98% do território nacional, o alcance dos nossos produtos é enorme, portanto, o lançamento de um controlador de acesso de baixo custo auxiliará na popularização dessa tecnologia no Brasil”, comenta Paulo Daniel Correa, diretor de Controle de Acesso da Intelbras.

SS 3530

Com tela de 4,3″ sensível ao toque, o equipamento possui um tamanho prático para realizar cadastros e alterar configurações. O produto, que faz parte da recém-lançada linha Bio-T, conta com sistema de detecção de presença através de movimentação, capacidade para 1.500 usuários cadastrados e para até 50 administradores. Além disso, possui dupla câmera grande angular de 2 MP, compensação de luz inteligente através de LEDs brancos frontais e precisão de verificação de face superior a 99,5%.

O produto conta com a opção de operação via Wi-Fi, trazendo maior flexibilidade ao usuário pois possibilita a realização de operações sem fio, como gerenciamento, cadastro de pessoas e manutenção. Além disso, possui Tecnologia Visible Light, ou seja, o controlador não precisa de outras fontes de luz, além da natural, para realizar uma eficiente leitura da face.

“A tecnologia de reconhecimento facial permite a liberação de acessos sem necessidade de tocar nos aparelhos ou formar filas, o que aumenta a agilidade, eficiência e reduz a contaminação por doenças em locais com grande circulação de pessoas. Por isso, temos certeza de que o produto vai despertar o interesse de muitos compradores que buscam realizar um menor investimento, mas ao mesmo tempo, ter a garantia de alta qualidade e performance”, finaliza o executivo.

Serviço

O SS 3530 pode ser encontrado nas revendas e distribuidoras autorizadas Intelbras e o preço sugerido é de R$ 1.950,00. O equipamento possui um ano de garantia.