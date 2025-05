Com opção de escutar música offline e interface mais moderna, nova versão do aplicativo da Deezer chega ao Apple Watch

Deixar seu aparelho em casa não vai mais significar deixar suas músicas favoritas para trás. Isso porque a Deezer, pensando em seus usuários, agora possui uma nova versão de seu aplicativo no Apple Watch, o smartwatch da Apple.

E para começar a usar o novo app é bem rápido e prático! Tudo o que é preciso fazer é escolher as suas músicas ou playlists favoritas, sejam elas criadas por você ou por terceiros, e botá-las para tocar! Além disso, também é possível fazer download do conteúdo pelo aplicativo da Deezer no Apple Watch e pronto! Suas músicas já poderão ser reproduzidas offline. Daí é só dar o play e começar a curtir.

E se você está entre aqueles que constantemente precisam liberar espaço na memória do aparelho, pode ficar despreocupado, porque organizar e apagar o conteúdo baixado no smartwatch também é super fácil, e você também sempre poderá checar no iPhone como está a capacidade de armazenamento do Apple Watch. Tudo bem simples para garantir que você sempre leve o que realmente quer ouvir. Para os membros do plano família da Deezer, cada um também poderá baixar apenas as músicas favoritas de seu perfil, caso desejem.

E para garantir que não haja a necessidade de pegar no seu celular enquanto ouve suas músicas no Apple Watch, o recurso remoto está disponível para todos os usuários da plataforma, permitindo navegar pelas suas músicas do Flow, – trilha sonora personalizada, atualizada em tempo real – e descobrir artistas novos, além de seus músicos, álbuns e podcasts preferidos. A nova interface é tão prática que pular, voltar e pausar está mais fácil do que nunca.

“Quando atualizamos nosso novo aplicativo do Apple Watch queríamos que nossos usuários tivessem uma experiência fácil e sem complicações. Disponibilizar as playlists para download dá aos fãs de música a sensação de paz, uma vez que oferecem a possibilidade de ouvir aquilo que mais gostam quando querem, e aproveitarem a praticidade do smartwatch da Apple”, disse Nicolas Pinoteau, Director of Partnership Solutions da Deezer.

O aplicativo da Deezer atualizado para o Apple Watch está disponível em todo o mundo para todos os assinantes da Deezer com o software Apple Watch mais recente.