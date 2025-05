Epson lança projetor wireless portátil com imagens Full HD

A Epson, líder mundial em equipamentos de projeção, anuncia o lançamento do projetor wireless portátil PowerLite® FH52+, que entrega imagens de alta definição e permite a exibição de vídeos com resolução Full HD. O lançamento é voltado para escritórios e executivos que desejam fazer apresentações em qualidade superior com praticidade, já que é portátil e possui conectividade avançada.

“Com esse lançamento disponibilizamos uma opção versátil para quem quer fazer projeções em alta resolução de forma simples e confiável. Sabemos o quanto é importante que as tecnologias acompanhem a rotina das empresas e por isso trazemos um equipamento que entrega projeções incríveis com a conveniência do compartilhamento de arquivos pelo smartphone ou tablet”, explica Guilherme Naves, gerente de Produtos da Epson.

O novo projetor tem como diferencial a conectividade wireless, e por meio do aplicativo Miracast permite aos usuários a conexão com diferentes dispositivos. Pensado para ser uma solução de alto desempenho e ótima experiência para o usuário, traz um design compacto e é a melhor opção para trabalhos executivos, podendo ser movimentado com tranquilidade.

E além de prático, é eficiente. O PowerLite® FH52+ realiza projeções em telas de mais de 100 polegadas com qualidade e brilho excepcionais, inclusive em salas em que há forte luz ambiente ou artificial. Sua tecnologia 3LCD garante imagens com brilho em cores e em branco de 4.000 lúmens. Com resolução de alta definição (1920 pixels X 1080 pixels), é perfeito para apresentações cheias de detalhes e projeta vídeos em formato Full HD 1080p, podendo ser usado inclusive para assistir canais HD e filmes.

O lançamento conta ainda com lâmpadas E-TORL, que economizam energia e alcançam duração de até 12 mil horas, além de disponibilizar a funcionalidade de correção de efeito trapézio automática, que ajusta a imagem vertical e horizontalmente para alcançar projeções perfeitamente retangulares. Para completar o pacote, traz duas portas HDMI para a conexão rápida com outros dispositivos.