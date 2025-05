Riot Games traz Dr. Mundo completamente repaginado

Muito mais que nostalgia, a atualização de Dr. Mundo, um dos primeiros Campeões de League of Legends, mostra o respeito que a Riot Games tem pela sua comunidade de jogadores e pela sua história. Mas não pense que Dr. Mundo vai mostrar o mesmo respeito por você. Homicida, louco e roxo, este monstruoso lutador (que pode ser usado como meio, topo ou caçador) não busca nada além de dor – tanto para os outros quanto para si mesmo.

Além do visual de sua skin base, suas outras skins também participaram do makeover, incluindo a Diretor Mundo (Lendária, 1820 RP), a Mundo Enfurecido (975 RP), a Mundo Curtindo o Verão (975 RP), a Mundo El Macho (1.350 RP), a Dr. Mulko (Legado, 520 RP), a Sr. Mundoverso (Legado, 520 RP), a Mundo Mundo (Legado, 975 RP), a Mundo Carrasco (Legado, 520 RP), a TPA Mundo (Legado, 750 RP), e a Mundo Príncipe Congelado (Legado, 1.350 RP). As skins Legado do Dr. Mundo ficarão disponíveis temporariamente durante as Atualizações 11.12 e 11.13.

Veja imagens de todas as skins aqui

Atendendo a pedidos, a mecânica do Campeão também foi atualizada, conforme informações abaixo:

Passiva – Vai para onde quer

Dr. Mundo resiste ao próximo efeito imobilizador que o atingir, perdendo uma parte da Vida atual e derrubando um recipiente químico nas proximidades. Mundo pode pegar o recipiente ao passar por cima dele, restaurando uma porção da Vida máxima e reduzindo o Tempo de Recarga desta Passiva. Caso inimigos passem sobre o recipiente, ele será destruído.

Eletambém tem Regeneração de Vida aumentada com base na própria Vida máxima.

Q – Serra Infectada

Dr. Mundo arremessa uma serra infectada, causando Dano Mágico ao primeiro inimigo atingido com base na Vida atual do alvo e causando Lentidão.

W – Choquinho Cardíaco

Dr. Mundo se eletrocuta por alguns segundos, causando Dano Mágico contínuo aos inimigos próximos e acumulando uma parte do dano sofrido como Vida cinza. Ao final da duração, ele causa uma explosão de Dano Mágico aos inimigos próximos e cura a Vida cinza se um inimigo for atingido (a cura é reduzida se somente tropas ou monstros forem atingidos). Dr. Mundo pode reconjurar Choquinho Cardíaco para encerrar o efeito antecipadamente.

E – Traumatismo

Passivo – Dr. Mundo ganha Dano de Ataque adicional (que aumenta com base na própria Vida perdida) .

Ativo – Dr. Mundo golpeia o inimigo com sua maleta “médica”, causando Dano Físico com base na própria Vida perdida. Se o inimigo for abatido, ele é arremessado para longe, causando o dano mínimo desta habilidade aos inimigos que atravessar.

R – Dosagem Máxima

Dr. Mundo enche-se de produtos químicos, curando instantaneamente uma porcentagem da própria Vida perdida. Depois, ele cura parte da própria Vida máxima ao longo da duração, recebendo Velocidade de Movimento e Dano de Ataque adicionais enquanto se cura.

História do Campeão atualizada

Completamente maluco, tragicamente perigoso e terrivelmente roxo, Dr. Mundo é o que mantém muitos zaunitas dentro de casa nas noites mais escuras. A criatura que hoje se autoproclama médico já foi um paciente do manicômio mais infame de Zaun. Após “curar” toda a equipe do local, Dr. Mundo começou a atuar em sua nova profissão nos corredores vazios do lugar que um dia serviu para “tratá-lo”, imitando os procedimentos extremamente antiéticos pelos quais ele mesmo havia passado. Munido de um armário cheio de remédios e nenhum conhecimento médico, ele fica mais monstruoso a cada nova injeção e continua instilando medo nos infelizes “pacientes” que passam perto de sua “clínica”.