Microsoft Build 2021: Confira as principais novidades

Ontem às 9 am PT, o CEO Satya Nadella deu início a Microsoft Build 2021, a conferência anual de desenvolvedores da companhia, um evento virtual centrado na estratégia da Microsoft para empoderar aos desenvolvedores para construir o futuro da inovação.

Você pode ver o discurso de abertura aqui.

Depois dos comentários de abertura do Satya, apresentaremos sessões de tecnologia que trarão notícias e demonstrações de Amanda Silver, CVP de Produto, da Divisão de Desenvolvedores; Rohan Kumar, CVP Azure Data; Gabe Monroy, VP da Divisão de Desenvolvedores; Jeff Teper, CVP, Microsoft 365; e mais.

O segundo dia de Build começará às 8:30am PT e contará com uma agenda cheia de sessões-chave: uma conversa técnica de Scott Guthrie, EVP de Cloud + AI; uma sessão com Julia Liuson, CVP da Divisão de Desenvolvedores; y Rajesh Jha, EVP de Experiências e Dispositivos; além de um discurso inaugural visionário de Kevin Scott, CTO.

Aqui abaixo você pode ver um resumo das notícias de hoje. Para mais informação, por favor visite nosso microsite de noticias e confira a lista completa de anúncios previstos para Microsoft Build no Book of News do evento.

Notícias principais em destaque:

Construa a próxima geração de aplicativos colaborativos para o trabalho híbrido Saiba como estamos capacitando os desenvolvedores a construir para o ambiente de trabalho híbrido com notícias de extensibilidade do Microsoft Teams para reuniões , o kit de ferramentas atualizado do Teams para Visual Studio e o novo Portal do Desenvolvedor do Microsoft Teams.



Crie aplicativos nativos da nuvem que podem ser executados em qualquer lugar Nossas últimas atualizações nativas em nuvens para ajudar os desenvolvedores a construir aplicações modernas incluem notícias do Azure Application Services que se estende a Kubernetes e Azure Arc e a GA do Azure Kubernetes Service no Azure Stack HCI.



Saiba mais sobre os serviços de Azure Video Analyzer, Assistente de Métricas do Azure, Serviço de Bot do Azure, Azure Cognitive Search, Reconhecimento de Formulários do Azure e Leitura Avançada do Azure que aceleram o desenvolvimento de soluções de IA para cenários específicos.

Apresentando a Green Software Foundation Confira a organização sem fins lucrativos que a Microsoft está cofundando com a Accenture e outros parceiros sob a Fundação Linux para promover um ecossistema de padrões e ferramentas para ajudar a indústria tecnológica a cumprir as responsabilidades de sustentabilidade.



Outras histórias: