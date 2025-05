DIRECTV GO tem ação especial para a estreia do HBO Max no Brasil

Sempre focada em trazer para seu público o melhor conteúdo tanto do streaming como da TV ao vivo, a DIRECTV GO confirma parceria já na chegada da HBO Max ao Brasil, com estreia marcada para 29 de junho. A HBO Max é uma plataforma de streaming por assinatura com conteúdo pensado para toda a família. Além de séries, reality shows, filmes, documentários, produções infantis e esportes ao vivo, a HBO Max oferece entretenimento de qualidade onde, como e quando o consumidor quiser. Clientes da DIRECTV GO poderão acessar os conteúdos da nova plataforma de streaming sem custo adicional e assistir grandes sucessos como Friends, Gossip Girl e filmes e séries da DC.

Uma ação exclusiva, que terá início já em 29 de junho, vai oferecer aos novos consumidores de DIRECTV GO, acesso liberado à HBO Max e aos canais HBO por 2 anos.

“A DIRECTV GO une a TV ao vivo com a flexibilidade do streaming e a possibilidade de personalizar a entrega de conteúdo de acordo com as preferências, hábitos e necessidades de cada usuário. Analisamos muito de perto o comportamento do consumidor, e simplificar, agregando diferentes possibilidades de programação é o nosso maior objetivo. Por isso, acreditamos na parceria com a HBO Max para gerar ainda mais valor ao produto e amplificar as opções ao usuário” ressalta Alex Rocco, Head de Aquisição Direct to Consumer da DIRECTV GO.

A promoção é válida até o fim de setembro para todos que optarem por uma assinatura mensal ou anual de DIRECTV GO. Adicionalmente, os que optarem pelo plano anual ganham um desconto especial de duas mensalidades de DIRECTV GO, pagando o valor à vista. Após o período de 2 anos, o usuário que desejar continuar com acesso à HBO Max e aos canais HBO pagará o valor mensal do conteúdo extra vigente à época, acrescido ao valor regular de DIRECTV GO. O consumidor que não desejar a continuidade do acesso aos canais premium, deve fazer o cancelamento pelo site www.directvgo.com.br.

DIRECTV GO no Brasil

Lançada em dezembro de 2020, a DIRECTV GO oferece aos consumidores brasileiros o melhor da programação nacional e internacional ao vivo com o conteúdo de streaming. O público pode ter acesso sem a necessidade de um contrato físico e impresso ou serviço de instalação técnica, precisando apenas de conexão web. Novos usuários podem experimentar gratuitamente a plataforma por sete dias.

São mais de 70 canais – incluindo programação ao vivo da Rede Globo de Televisão, RECORD TV, SBT, Band e Rede TV!. Além disso, oferece canais com programação de esportes e campeonatos ao vivo (SporTV, FOX Sports, ESPN BR, SporTV 2, SporTV 3, ESPN, FOX Sports 2, BandSports e ESPN 2) e também dedicados ao mundo do cinema, com milhares de filmes e séries (Megapix, TNT, Space, Cinemax, Studio Universal, Paramount Channel, AXN, Universal Channel e Warner Channel), canais infantis (Cartoon Network, Discovery Kids, Gloob, Nickelodeon, Nick Jr., Boomerang, Disney Channel, Nat Geo Kids). Canais de notícias (GloboNews, CNN Brasil e BandNews), música, ciência, documentários e entretenimento, também estão disponíveis. E o público ainda pode adicionar conteúdo extra de acordo com as suas preferências, personalizando o seu serviço (HBO, Star Premium, Telecine, ESPN Extra, Combate, entre outros). Os valores para os conteúdos extras e mais informações estão disponíveis em www.directvgo.com.br.