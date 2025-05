Aruba anuncia a primeira solução Wi-Fi 6E de nível corporativo do mercado

A Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise, anunciou hoje (26/5) o primeiro conjunto de soluções Wi-Fi 6E (estendido) de nível corporativo do mercado, a Série 630 de access points (APs), começando com o AP-635. Mais recente inovação em tecnologia Wi-Fi, o Wi-Fi 6E refere-se a dispositivos que operam na banda de 6 GHz, que foi inaugurada em abril de 2020 pela FCC (Federal Communications Commission) para uso não licenciado nos Estados Unidos, e aprovada em fevereiro de 2021 pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A abertura da banda de 6 GHz mais do que duplica a quantidade de espectro de RF disponível para uso do Wi-Fi, permitindo ondas de rádio menos congestionadas, canais mais amplos e conexões de alta velocidade e possibilitando uma variedade de inovações em todos os setores da economia. Desde a decisão da FCC, outros 39 países, que abrigam mais de 1,3 bilhão de pessoas, abriram a banda não licenciada de 6 GHz para o Wi-Fi 6E, de acordo com a Wi-Fi Alliance.

Com o aumento do uso de vídeos e, consequentemente, maior consumo de largura de banda, crescimento dos dispositivos IoT e acelerada transição para a nuvem, a demanda por Wi-Fi segue em alta. Como resultado, as redes sem fio estão ficando sobrecarregadas, limitando o desempenho das aplicações. Isso frustra todos os usuários da rede ao impactar negativamente a experiência do usuário, reduz a produtividade, coloca as iniciativas digitais em risco e sufoca a inovação.

“Com a demanda por conectividade crescendo exponencialmente, o Wi-Fi 6E se beneficia de até sete canais superlargos de 160 MHz e largura de banda não congestionada na banda de 6 GHz para fornecer conectividade multi-gigabit e de baixa latência sem precedentes”, disse Kevin Robinson, vice-presidente sênior de Marketing da Wi-Fi Alliance. “O Wi-Fi 6E estimulará inovações aprimoradas e novos serviços. A Wi-Fi Alliance tem o prazer de ver a Aruba, um membro de longa data, trazendo soluções Wi-Fi 6E para o mercado, que ajudarão as organizações a apoiar melhor atividades críticas como videoconferência, telemedicina

e ensino à distância.”

De acordo com a empresa líder de pesquisa de inteligência de mercado 650 Group, o Wi-Fi 6E terá uma adoção rápida nos próximos dois anos, com mais de 350 milhões de dispositivos entrando no mercado em 2022 com suporte ao 6 GHz. O 650 Group espera um crescimento de unidades de mais de 200% de APs empresariais Wi-Fi 6E em 2022.

As novas soluções Aruba Wi-Fi 6E fazem parte do Aruba ESP (Edge Services Platform), a primeira plataforma nativa em nuvem com IA do setor, projetada para unificar, automatizar e proteger a borda. Capaz de prever e resolver problemas na extremidade da rede antes que eles aconteçam, a base do Aruba ESP é construída em AIOps, segurança de rede de confiança zero (Zero Trust) e infraestrutura unificada da sede à filial para fornecer uma plataforma tudo-em-um automatizada que analisa continuamente os dados em domínios, rastreia SLAs, identifica anomalias e otimiza sua performance, enquanto vê e protege dispositivos desconhecidos na rede.

Com as novas ofertas de Wi-Fi 6E da Aruba, as organizações podem tirar proveito da capacidade aumentada, canais mais amplos em 6 GHz e interferência de sinal significativamente reduzida com throughput agregado máximo de 3,9 Gbps para oferecer suporte a grande largura de banda, serviços de baixa latência e aplicações como vídeo de alta definição, comunicações unificadas de última geração, realidade aumentada/realidade virtual (AR/VR), IoT e nuvem. Além disso, com uma nova capacidade de filtragem ultra tri-band, que minimiza a interferência entre as bandas de 5 GHz e 6 GHz, as organizações podem realmente maximizar o uso do novo espectro.

“À medida que avançamos em nossa transformação digital, estamos continuamente adicionando um número crescente de dispositivos IoT à nossa rede e fazendo a transição para Wi-Fi como nossa conexão de rede primária, em vez de Ethernet. Estamos sendo solicitados a oferecer suporte a uma ampla gama de aplicações de missão crítica e de alta largura de banda que oferecem suporte à pesquisa, bem como ao aprendizado e entretenimento hyflex, como streaming de vídeo, comunicações de vídeo e AR/VR para nossos alunos, professores e funcionários”, disse Mike Ferguson, gerente de rede e arquiteto corporativo da Chapman University. “Com os APs Wi-Fi 6E da Aruba, estamos confiantes de que poderemos não apenas atender às nossas necessidades de curto prazo, mas também teremos espaço para crescer, o que manterá todos os nossos usuários felizes, ampliará nossa competitividade e nos permitirá estender o ciclo de vida desta implantação de rede em 50%. ”

Destaques dos APs Aruba 630

•Cobertura tri-band abrangente em 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz com taxa de dados agregada máxima de 3,9 Gbps e filtragem ultra-tri band para minimizar a interferência

•Até sete canais de 160 MHz em 6 GHz para melhor oferecer suporte a aplicações de baixa latência e alta largura de banda, como vídeo de alta definição e AR/VR

•Opera com os padrões IEEE 802.3at existentes para energia PoE, portanto, não há necessidade de remover e substituir as fontes de alimentação existentes

•Segurança avançada com WPA3 e Enhanced Open para melhor proteger senhas e dados

Failover flexível com duas portas HPE Smart Rate Ethernet para 1-2,5 Gbps, oferecendo verdadeiro failover sem sucesso de uma porta para outra, tanto para dados quanto para energia

•Garantia de aplicação para desempenho rigoroso para uso de alta largura de banda sensível à latência, alocando e ajustando dinamicamente os recursos de rádio

•Modos de operação em nuvem, controlador ou sem controlador para abordar implantação em campus, filiais e remotas

“O apetite do consumidor por conectividade sem fio onipresente é ilimitado, seja em casa ou viajando pelo mundo”, afirmou Mike Kuehn, presidente da Astronics CSC. “Como fornecedora líder global de tecnologias avançadas para as indústrias aeroespacial e de defesa – incluindo algumas das maiores companhias aéreas do mundo – o novo Wi-Fi 6E AP da Aruba nos dá a capacidade de oferecer soluções atraentes e exclusivas que entregam uma experiência sem fio mais segura e aprimorada para nossos clientes.”

“A Aruba tem duas décadas de liderança em inovações de Wi-Fi, respaldada por um compromisso inabalável de fornecer aos nossos clientes a conectividade confiável, rápida, de alta capacidade e segura de que precisam para superar seus objetivos organizacionais”, disse Chuck Lukaszewski, vice-presidente e CTO de Tecnologia Sem Fio da Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise. “Desde 2016, ajudamos a liderar o esforço que levou à abertura da banda de 6 GHz em todo o mundo. Como tal, estamos extremamente orgulhosos de ser o primeiro fornecedor a trazer soluções Wi-Fi 6E de nível corporativo para o mercado, para que nossos clientes possam aproveitar o enorme aumento na capacidade que o 6 GHz representa.”

Disponibilidade

A nova Série Aruba 630 estará disponível no terceiro trimestre de 2021.