Acer anuncia primeiro notebook gamer com processadores Intel de 11ª geração no Brasil

A Acer inova mais uma vez e anuncia o primeiro notebook gamer no Brasil com a tecnologia de processadores Intel® Core™ de 11ª geração série H, o Predator Triton 300. O lançamento, também equipado com GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 3060 com 6GB GDDR6 e tela de 144Hz, é capaz de potencializar até os mais recentes games e garantir as experiências de jogos mais rápidas e realistas já vistas.

De acordo com a Pesquisa Game Brasil (PGB), 72% dos brasileiros de todos os gêneros, idades e classes sociais consomem jogos digitais. No último ano, a necessidade do distanciamento social por conta da pandemia fez com que 75,8% deles passassem a jogar mais e outros 42,2% passaram a investir ainda mais neste segmento. Este grande crescimento no mercado também foi observado pela Acer que, apenas no Brasil, garantiu aumento de 38% nas vendas de produtos gamers no primeiro trimestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Com os gamers brasileiros em mente, a Acer idealizou seu portfólio de novos produtos para o segmento, incluindo o novo Predator Triton 300, levando em conta a importância de unir as mais recentes e avançadas tecnologias do mercado com design inovador para proporcionar uma usabilidade única. “Estamos orgulhosos por saírmos na frente, mais uma vez, trazendo o primeiro notebook gamer com os processadores de 11ª geração da Intel para o Brasil”, conta André Teixeira, Gerente de Produtos Sênior na Acer. “Este é mais um reforço do nosso compromisso com a comunidade gamer no país e tenho certeza que seguiremos inovando no futuro próximo para continuar oferecendo a melhor experiência para os clientes Acer”, conclui.

“O lançamento do primeiro notebook gamer no Brasil com os processadores Intel® Core™ de 11ª geração série H reforça o compromisso da Intel e da Acer em trazer as melhores soluções para o público gamer”, comenta Ricardo Ferraz, Diretor da área de PCs da Intel Brasil. “A nova Geração de processadores Intel oferece ainda mais performance e agilidade para quem quer a melhor experiência para jogar de qualquer lugar”, complementa.

Com apenas 17,9 mm, 1,9 kg e um chassi totalmente em metal, o Predator Triton 300 é um gigante portátil projetado para aguentar todas as necessidades do dia, podendo oferecer até 10 horas de autonomia de bateria, dependendo do uso. Além disso, utiliza uma abordagem de ventoinha dupla para manter tudo em ótimo funcionamento enquanto se diverte com jogos exigentes, incluindo ventoinhas Acer AeroBlade 3D de 5ª geração personalizadas que utilizam 89 lâminas de metal de 0,08 mm e um design biónico de ponta de asa que permite uma maior entrada de ar com o mínimo de turbulência, resultando num fluxo de ar 55% melhor do que um ventilador de plástico.

Equipado com os processadores Intel® Core™ i7-11370H Quad Core – até então inéditos no Brasil -, uma placa gráfica GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 3060 com 6GB GDDR6, 24 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 1 TB, este lançamento garante altíssimo desempenho e uma jogabilidade digna de gamers de primeira classe. Além disso, a tela de 14” Full HD e painel IPS de 144Hz, tornam o Predator Triton 300 ainda mais rápido para uma experiência sem rasgos.

A novidade ainda conta com entradas Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 2 e HDMI 2.1, além de teclado retroiluminado personalizado com RGB em 3 zonas, que vai além das teclas côncavas do teclado para WASD e contém tecla PredatorSense™ para abrir o aplicativo utilitário que torna possível assumir o comando do overclock, perfis de jogo e muito mais.

