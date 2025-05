WD_BLACK amplia portfólio com três novas soluções em SSD

A Western Digital está lançando hoje três novos SDDs para o portfólio da marca WD_BLACK™, proporcionando aos gamers ao redor do mundo mais velocidade e alta performance de soluções de armazenamento para melhorar os PCs e as novas gerações de consoles.

“A nossa marca WD_BLACK entrega uma clara e simples promessa aos gamers: velocidade e armazenamento confiável que eleva a jogabilidade”, afirma Rob Soderbery, vice-presidente executivo de Flash Business da Wester Digital. “Com os novos produtos, o portfólio da WD_BLACK diversifica as soluções de carregamento instantâneo para todo tipo de jogador, sejam aqueles que estão começando ou os mais avançados. Assim, todos podem explorar o mundo atual dos games”, completa.

“Ao longo dos últimos anos, os gráficos e a fidelidade da imersão no mundo dos jogos estão mais intensos e as tecnologias de acesso instantâneo se tornaram cruciais para aprimorar a experiência nos games. Os jogadores não precisam apenas de armazenamento, precisam de velocidade, assim conseguem rapidamente entrar nesse rico mundo dos jogos, com uma experiência única de jogabilidade”, explica Geoff Keighley, especialista do mercado gamer e anfitrião do The Game Awards durante o evento Flash Perspective , promovido pela Western Digital.

Combinando tecnologia e entretenimento, a WD_BLACK entrega soluções de armazenamento inovadoras e personalizadas para os gamers. O recém anunciado portfólio de produtos da WD_BLACK inclui:

SSD interno WD_BLACK SN750 SE NVMe

O SSD interno WD_BLACK SN750 SE NVMe permite que os jogadores entusiastas elevem o nível do seu PC ou do notebook com a tecnologia PCIe Gen4 e o armazenamento expandido para guardar ainda mais jogos. Esta solução de armazenamento interno de DRAM-less utiliza a tecnologia PCIe Gen4 (compatível com tecnologias anteriores PCIe Gen3) para garantir velocidade de leitura de 3,600 MB/s5. Com 30% menos de consumo de energia em comparação aos seus antecessores6, os laptop gamers podem contar com menos tempo de espera para o carregamento dos jogos. O painel WD_BLACK monitora a saúde da unidade enquanto otimiza o desempenho de pico no modo de jogo, mesmo durante o streaming.

O SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD está disponível nas capacidades7 de 250 GB, 500 GB e 1 TB. Os produtos devem chegar ao Brasil nos próximos meses nos varejistas parceiros e na loja online da Western Digital .

SSD WD_BLACK D30 Game Drive

Para jogadores de consoles que querem minimizar os carregamentos e acessar mais rápido seus jogos, este compacto e suave SSD de alta performance tem a velocidade de leitura de até 900 MB/s5. Com capacidade até 2 TB7 e expansão de armazenamento de até 508 jogos, é possível jogar mais e gastar menos tempo deletando seus jogos favoritos. Projetado para a próxima geração de consoles, o drive tem um suporte removível para colocar próximo ao console.

O SSD WD_BLACK D30 Game Drive está disponível nas capacidades7 500 GB, 1 TB e 2 TB. Os produtos devem chegar ao Brasil nos próximos meses nos varejistas parceiros e na loja online da Western Digital .

Construído para melhorar a experiências nos jogos do Xbox, esta versão do SSD WD_BLACK D30 Game Drive oferece velocidades aceleradas e capacidade compacta em um design inspirado no Xbox. Os gamers podem conectar nos seus drives e rapidamente começam a construir suas bibliotecas de jogos ou fazer salas nos seus consoles para novos títulos, enquanto também está habilitado para jogar os favoritos do Xbox One diretamente do drive². A versão conta ainda com um mês de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate na compra do produto, com acesso a mais de 100 jogos no console e PC, além do modo online multiplayer no console.³

O SSD WD_BLACK D30 Game Drive para Xbox está disponível nas capacidades7 500 GB, 1 TB e 2 TB. Os produtos devem chegar ao Brasil nos próximos meses nos varejistas parceiros e na loja online da Western Digital.

Twitter , Facebook e Para mais informações sobre estes produtos ou conhecer mais sobre todo o nosso portfólio de soluções para games da WD_BLACK, visite o site https://www.WDBLACK.com ou nos siga no Instagram Twitch , onde você consegue sintonizar com a emocionante live de lançamento.

¹ Compatível com o PlayStation™ 5 para jogar e comprar os jogos do PS4™; arquivar jogos do PS5™. Os jogos de PS5 arquivados no drive devem ser transferidos para o console antes de serem jogados.

² Jogar e armazenar os jogos do Xbox One™, arquivar os jogos Xbox Series X|S. Os jogos do Xbox Series X|S arquivados no drive devem ser transferidos para o console antes de serem jogados. Se o jogo foi comprado e transferido do disco, os discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade. É necessária uma conexão com a Internet e uma conta do Xbox Live.

³ 1 Mês de Xbox Game Pass Ultimate apenas para os novos membros do Xbox Game Pass. Limite: 1 por pessoa / conta. Disponível por um tempo limitado. Veja a embalagem do produto para mais detalhes.

4 A tecnologia de armazenamento do PCIe Gen4 requer uma placa mãe compatível. SSD WD_BLACK SN750 SE é compatível com versões anteriores com PCIe Gen3.

5 Usado para taxa de transferência, 1 MB / s = 1 milhão de bytes por segundo. Com base em testes internos, o desempenho pode variar dependendo do console ou PC, condições de uso, capacidade da unidade e outros fatores.

6 Em comparação com SSD WD_BLACK SN750 NVMe usando o teste MobileMark 2018 Média Active Power.

7 Quando usado para capacidade de armazenamento, 1 GB = 1 bilhão de bytes e 1 TB = um trilhão de bytes. A capacidade real pode ser menor dependendo do sistema operacional.

8 Número de jogos com base em uma média de 36 GB por jogo. O número de jogos varia de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, outros programas e outros fatores.